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太魯閣峽谷音樂節20周年 22日登場提供免費接駁車

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
太魯閣峽谷音樂節今年於22日在太魯閣台地登場，邀請8組個人與團體演出，上、下午各有1場次。記者王思慧／攝影
太魯閣峽谷音樂節今年於22日在太魯閣台地登場，邀請8組個人與團體演出，上、下午各有1場次。記者王思慧／攝影

太魯閣峽谷音樂節今年邁入第20屆，去年受疫情停辦，今年將於10月22日在太魯閣台地登場，邀請台北愛樂交響樂團原住民歌手王宏恩等8組個人與團體演出，上、下午各有1場次，活動當天周邊實施交通管制，遊客可搭乘免費接駁專車前往。

太魯閣國家公園管理處長楊金臻表示，峽谷音樂節今年是20周年，因全民齊心落實防疫政策而如期舉辦，有流行音樂、古典音樂與原民歌舞表演等，節目豐富，在秋高氣爽的日子歡迎遊客到訪，在群山美景環繞下，享受自然天籟與現場演出。

他說，每年音樂節吸引數萬人到場，為了維持演出品質，活動當日上午8點至下午6點，太魯閣台地將實施交通管制，禁止車輛進入，配合演出時間，從新城（太魯閣）車站免費接駁民眾，搭乘專車往返會場，上午9點至下午5點30分，途中不停靠，平均每10分鐘1班車。

台鐵部分列車在當天加停新城站，可搭火車在新城車站下車，或開車到車站轉搭免費接駁專車，也特別安排2輛低底盤公車，提供行動不便者免費接送服務，活動現場設有敬老席，讓各年齡層的民眾同歡。

太管處表示，上午場活動為10點30分到中午12點，演出團體有原住民歌手王宏恩、耕莘‧撒耘與銅蘭國小、東華大學原民院舞團及四維高中舞蹈團；下午場2點到4點30分，邀請花蓮高工舞蹈團、留聲樂團、范德騰與許哲誠雙鋼琴、台北愛樂交響樂團，以及男高音謝孟哲與女高音王薈榕等人演出，演出的內容精彩多元。

由於峽谷音樂節是大型戶外音樂會，聽眾席地而坐，太管處建議遊客穿著輕便舒適服裝，可自備地墊、水壺、帽子、雨衣、防曬用品，更多活動資訊請上官網查詢。

太魯閣峽谷音樂節今年邁入第20屆，今年將於10月22日在太魯閣台地登場，邀請台北愛樂交響樂團、原住民歌手王宏恩等8組個人與團體演出。記者王思慧／攝影
太魯閣峽谷音樂節今年邁入第20屆，今年將於10月22日在太魯閣台地登場，邀請台北愛樂交響樂團、原住民歌手王宏恩等8組個人與團體演出。記者王思慧／攝影

太魯閣國家公園 交響樂團 原住民

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