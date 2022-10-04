台東議員斥2億弊案縣府未監標 建設處：金峰鄉公所問題

台東縣議員林參天今在議會，針對金峰鄉長蔣爭光涉東64縣道工程弊案，質疑縣府建設處未依規定派員到場監標，未確切審查參與投標廠商資格是否失職？過程中建設處長許瑞貴有意替科長說明被林制止，並怒斥許瑞貴「串證、出去」，經主席裁示相互尊重才續質詢。

許瑞貴表示，本案是由公路局交金峰鄉公所執行，程序上經過縣政府，縣府會檢視發包、招標程序，但全案問題是公所採最有利標、聘請的審查委員，委員都是鄉公所自聘和縣府無關，對於投標廠商縣府也無法審查，相關審查都在開標過程處理。

林參天表示，參與該工程投標3間公司，據了解背後都屬同一老闆，本案很可能就是集體圍標，台東縣政府建設處身為上級單位，依採購法開標前就應到場審查投標廠商資格，開標當日未到場監標，這部分就是失職。

林參天說，本案他接到不少檢舉資料，近2億標案，縣府建設處未監標是否涉圖利，他一定會持續監督，鞭策台東縣政府。