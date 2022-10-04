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台東議員斥2億弊案縣府未監標 建設處：金峰鄉公所問題

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣議員林參天針對金峰鄉長蔣爭光涉東64縣道工程弊案，質疑台東縣府建設處，未依派員到場監標。記者卜敏正／攝影
台東縣議員林參天針對金峰鄉長蔣爭光涉東64縣道工程弊案，質疑台東縣府建設處，未依派員到場監標。記者卜敏正／攝影

台東議員林參天今在議會，針對金峰鄉長蔣爭光涉東64縣道工程弊案，質疑縣府建設處未依規定派員到場監標，未確切審查參與投標廠商資格是否失職？過程中建設處長許瑞貴有意替科長說明被林制止，並怒斥許瑞貴「串證、出去」，經主席裁示相互尊重才續質詢。

許瑞貴表示，本案是由公路局交金峰鄉公所執行，程序上經過縣政府，縣府會檢視發包、招標程序，但全案問題是公所採最有利標、聘請的審查委員，委員都是鄉公所自聘和縣府無關，對於投標廠商縣府也無法審查，相關審查都在開標過程處理。

林參天表示，參與該工程投標3間公司，據了解背後都屬同一老闆，本案很可能就是集體圍標，台東縣政府建設處身為上級單位，依採購法開標前就應到場審查投標廠商資格，開標當日未到場監標，這部分就是失職。

林參天說，本案他接到不少檢舉資料，近2億標案，縣府建設處未監標是否涉圖利，他一定會持續監督，鞭策台東縣政府。

檢調日前接獲檢舉，總金額約1億9千餘萬元的金峰鄉東64縣道工程，疑似有弊案，檢方本月15日向法院聲請搜索票，前往鄉公所等處搜索，並將蔣爭光及相關業者帶回調查。檢方詢後認定，鍾姓及2侯姓業者涉犯採購法涉嫌重大，向法院聲請羈押獲准，蔣爭光諭令30萬元交保候傳。

台東縣議員林參天針對金峰鄉長蔣爭光涉東64縣道工程弊案，質疑台東縣府建設處，未依派員到場監標。記者卜敏正／攝影
台東縣議員林參天針對金峰鄉長蔣爭光涉東64縣道工程弊案，質疑台東縣府建設處，未依派員到場監標。記者卜敏正／攝影

台東 鄉長 議員

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