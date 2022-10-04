冬山新舊寮山徑步道 翻山越嶺一訪3座壯觀瀑布

宜蘭冬山的新寮瀑布步道、舊寮瀑布步道是踏青好去處，相距約10分鐘車程，冬山鄉公所斥資1800萬元串聯兩地且已完工，如今民眾免於交通移動，想從新寮起登或自舊寮上山都可以，不只能感受翻山越嶺之感，還能「一舉兩得」飽覽3座瀑布的壯觀美景。

冬山鄉公所2021年獲交通部觀光局經費，加上公所自籌款共1800萬元經費，進行「冬山新舊寮山徑步道」串聯工程，先後找登山協會探勘路線、測量公司評估可行性，費時1年2個月完工。新路線全長4.06公里，海拔最高處為570公尺，可遠眺蘭陽平原、龜山島。

舊寮瀑布來自於海拔701公尺的舊寮山，是舊寮溪源頭，雖然舊寮山集水面積小、水量不算多，瀑布從峭壁奔流而下，高度落差仍有30米，加上四周環山綠蔭，相當心曠神怡，步道單程1.1公里，來回1小時輕鬆健行。

鄰近的新寮瀑布則源於海拔980公尺的新寮山，沿著新寮溪溯源而上，吸收芬多精、聆聽潺潺溪水，可見豐富動植物生態及2座瀑布，前往第1層瀑布途中平坦，至第2層瀑布路途稍陡，豐沛水量能感受到落差約40米的磅礡氣勢，步道總長1.5公里，路程來回約1小時。

冬山鄉公所觀光所長江立偉表示，兩條舊步道新路線全長4.06公里，單趟時程2小時10分鐘，沿途可見楓香、肖楠等豐富的原生樹種，還有3座瀑布，其中新寮瀑布第2層因施工暫時封閉。