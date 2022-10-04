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議員盼爭取當交通部長 林右昌：不管哪個工作都會做好

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長林右昌今在議會接受議員總質詢。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌今在議會接受議員總質詢。記者游明煌／攝影

基隆市議員藍敏煌今天在總質詢時肯定市長林右昌施政表現，並建議爭取當交通部長，對基隆的未來幫助比較大，對國家貢獻也更大。林右昌回應說，對未來下一步，他沒有規畫，「未來不管什麼工作，只有一個目標，就是把它做好」。

藍敏煌表示，他建議林右昌爭取做交通部長，對基隆的未來幫助比較大，他雖然肯定市長很多，但仍有一些做得不是很好需要改善，基隆最需要的就是交通建設的經費和政策的支持。

藍敏煌認為，基隆捷運目前第一階段只到八堵，未來八堵到基隆何時會建，基隆人都很關心，希望中央和地方趕快決定，不要再拖。

林右昌說，有關議員提到未來下一步，他真的沒有規畫，對他比較重要的是把眼前的工作做好。至於未來不管是什麼職務或工作，他都會站在一個基隆人的立場，繼續為基隆來努力，「未來不管什麼工作，只有一個目標，就是把它做好」。

林右昌表示，基隆市區腹地小限制多，不像其他城市新北、台南等愛怎麼畫就怎麼畫，完全不一樣。捷運建設時間比較長，已經確定的就先做，八堵到基隆慢慢會有共識，問題就可迎刃而解，進度就會趕上，這一點他有信心。

基隆捷運 林右昌

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