政治人物伴侶初體驗 謝國樑謝「小愛媽媽」支持與陪伴

國民黨基隆市長參選人謝國樑今晚在臉書，上傳他與妻子在結婚的西餐廳用餐照片，表示今年選舉是「小愛媽媽」成為政治人物伴侶初體驗，近日面對抹黑造謠、栽贓攻擊，謝謝她的支持與陪伴，兩人一起承受許多委屈與壓力，點滴在心頭。

民進黨立法院黨團今天上午再次質疑謝國樑「金星案」，指謝涉透過4家公司將1億多元「洗」進名下金星公司。謝國樑回應，匯款單已經整理好，絕對沒有問題。他的清白可能比這一場選舉的結果更顯得重要，會透過司法途徑，要求對方回復名譽。

謝國樑今晚在臉書貼文說，近日民進黨對他持續不斷的抹黑造謠、栽贓攻擊，讓小愛的媽媽也承受不少心理負擔與壓力，因此這兩天晚上特地排開行程，好好的陪她吃晚飯。

謝國樑說，小愛媽媽跟他結婚以來，從未經歷過選舉的洗禮，今年底的基隆市長選舉，對小愛媽媽而言，是擔任政治人物伴侶後的初體驗，過程中特別感佩小愛媽媽堅強的意志。

他說，選舉過程中最令他無法忍受的是造謠抹黑，硬是把沒有的事情說成是有的。人的清白會比選舉結果更重要，對於民進黨惡質的選舉方式，他一定會提告來捍衛清白。

謝國樑也藉臉書表達對小愛媽媽無限體諒與支持的感謝，也很心疼家人的感受。家人是他最堅強的後盾，他不會畏懼，充電後會繼續勇往直前，努力爭取市民朋友的支持，做對的事情，一起和市民守護基隆，保留良善的價值，一起讓基隆變的更好。