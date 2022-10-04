林右昌支持協和電廠轉型 但不接受傷基隆港方案

中央社／ 記者王朝鈺基隆3日電

基隆市長林右昌今天談及四接填海造地案時表示，基隆市政府支持協和電廠轉型，但態度和立場是沒辦法接受任何會傷害基隆港方案；至於填築面積，希望最小化。

無黨籍基隆市議員王醒之在基隆市議會質詢時說，基隆港口填海造地建天然氣接收站是滅港。從國防戰略，四接成為敵方優先鎖定攻擊目標，而從國際商港與郵輪母港，郵輪公司為旅客安全可能排除停靠基隆港。

林右昌答詢表示，市府支持協和電廠轉型，但「原則同意開發」不是台灣電力股份有限公司就可任意恣為，想幹嘛就幹嘛，規劃方案就依相關程序審理，也有其他相關會議討論專業部分。

他說，電網缺口不能用簡單發電量加減，而是包括穩定度等，而電廠本來就是戰略目標，任何港口都是重要戰略目標；此外，東移方案非確定方案，搞不好原本方案（無論是1.0方案或2.0方案）對郵輪停靠意願上，相對會比東移方案好，影響也較小。

台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設被稱為「四接」的天然氣接收站，填海面積由最初29.25公頃，縮減到外界稱為「2.0填地方案」約18.6公頃，「3.0東移填地方案」則再降到14.5公頃。

基隆港 協和電廠 郵輪

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