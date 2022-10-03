快訊

令員工撕標籤...食品廠賣過期品給量販店、直播主 台中衛生局晚間回應

BMW撞鳴笛警車衝對向釀3車毀損 駕駛昏迷指數3...親友盼奇蹟

花縣府調漲礦石稅訴訟爭議 綠營指超收仍違法

中央社／ 花蓮縣3日電

花蓮縣府調漲徵收礦石稅遭業者提出行政訴訟，地方稅務局今天表示，高等行政法院日前判原告（業者）駁回，是好消息。綠營指出，這不是大逆轉，縣府超收礦石稅部分仍然違法。

花蓮縣政府制訂礦石稅自治條例，自西元2009年起，最多可開徵4年，期限屆滿自動廢止再重訂條例。福安礦業不滿縣府2016年將礦石稅從每噸新台幣10元調漲到70元，認為超過法定上限30%規定，向行政法院提出訴訟。

花蓮縣議會今天召開定期大會，多名議員關心並質詢礦石稅訴訟案。花蓮縣地方稅務局長呂玉枝答詢指出，9月29日高等行政法院宣判，針對2期礦石稅判決原告駁回，這對於礦石稅1年平均損失9億元的縣府財政來說，是好消息，但業者可以提起上訴，縣府予以尊重。

福安礦業提告9個訴訟，台北高等行政法院及最高行政法院多次的判決，裁定縣府違法課稅，法院要求縣府重新給予新的課稅處分，但縣府仍繼續以70元課稅，所以業者再次提起訴訟。9月29日高等行政法院法官判決13元的課稅部份是合法，但超過漲幅30%的70元的課稅仍違法。

判決書中指出「若被告（花蓮縣政府）猶執意違法適用原系爭條例第6條第1項規定之稅率重為處分，則原告（礦石業者）如因此違法之處分，而遭受損害，自得依法請求國家賠償，併此指明。」

民進黨花蓮縣議員莊枝財質詢表示，未經三審定讞並不等於勝訴，若勝訴怎麼會叫被告負擔訴訟費用？礦石稅去年10月底經議會表決通過後，縣府送中央財政部核備，由於行政訴訟爭議尚未有結果，所以一直沒有同意開徵。

民進黨花蓮縣議員參選人胡仁順也發布新聞稿指出，依法、依判決行政是民主精神，但縣府不應將1次的勝訴，抹滅前面此案相關判決7次敗訴的事實累積，這不是大逆轉，其中縣府超收礦石稅部分仍然違法。

花蓮 議員 民進黨

延伸閱讀

影／綠營指張麗善政見跳票、選未來縣長 雲縣府：短視近利

原民會獎勵推廣族語 邀集花蓮縣教會成據點

影／綠營反擊爆許淑華八大背景 她認曾當理容院會計

政治素人張容榕宣布退出花蓮富里鄉長選舉 地方錯愕

相關新聞

基隆今年最後一場大型徵才6日登場 提供1000工作機會

基隆就業中心今天表示，6日將在基隆長榮桂冠酒店舉辦現場徵才活動」，邀請北北基及桃園地區共43家廠商前來徵才，提供1000...

基議員關注四接「滅港」 林右昌：危害基隆港不能接受

基隆市議員陳薇仲、王醒之和張淵翔今天在議會總質詢時，要求基隆市長林右昌不應只聽從上意，漠視基隆市民守護海洋的民意，更不能...

東大市區校園停車比六都貴？校方：可多走路不強迫停車

台東大學產學創新園區位於台東市區，校方設停車場收費，小客車每次收100元、大客車每次收200元，停車逾下午6點每小時還要...

台東這橋5年28次流標終於動工 饒慶鈴：給鄉親安全回家路

台東縣成功鎮重安部落位於都威溪出海口北岸，舊有重安橋大雨溪水暴漲即無法通行，鎮公所爭取興建重安1號橋，歷經5年28次招標...

在地職人／同學看卡通他看布袋戲 花蓮偶衣師不怕餓死「守藝」逾十年

還沒上小學的時候，陳詠淳就愛上布袋戲，看著精致戲偶在台上翻騰、彩衣飄飄，幼小的他心醉神迷，還會偷溜進廟會野台戲的後台把玩戲偶。為了做偶衣，他高中、大學都讀服裝設計相關領域，畢業後投入偶衣製作，儘管家人怕他餓肚子曾一度阻止，他堅持下去，還將工作室取名「守藝」，要守住這門傳統技藝。

法官採認特別稅額不受限制 花蓮調高兩期礦石稅二審勝訴

花蓮縣政府提高礦石税引起業者不滿，提起行政訴訟，官司累計11件。在上月底，台北高等行政法院針對民國109年下半年與110...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。