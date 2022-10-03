花縣府調漲礦石稅訴訟爭議 綠營指超收仍違法

花蓮縣府調漲徵收礦石稅遭業者提出行政訴訟，地方稅務局今天表示，高等行政法院日前判原告（業者）駁回，是好消息。綠營指出，這不是大逆轉，縣府超收礦石稅部分仍然違法。

花蓮縣政府制訂礦石稅自治條例，自西元2009年起，最多可開徵4年，期限屆滿自動廢止再重訂條例。福安礦業不滿縣府2016年將礦石稅從每噸新台幣10元調漲到70元，認為超過法定上限30%規定，向行政法院提出訴訟。

花蓮縣議會今天召開定期大會，多名議員關心並質詢礦石稅訴訟案。花蓮縣地方稅務局長呂玉枝答詢指出，9月29日高等行政法院宣判，針對2期礦石稅判決原告駁回，這對於礦石稅1年平均損失9億元的縣府財政來說，是好消息，但業者可以提起上訴，縣府予以尊重。

福安礦業提告9個訴訟，台北高等行政法院及最高行政法院多次的判決，裁定縣府違法課稅，法院要求縣府重新給予新的課稅處分，但縣府仍繼續以70元課稅，所以業者再次提起訴訟。9月29日高等行政法院法官判決13元的課稅部份是合法，但超過漲幅30%的70元的課稅仍違法。

判決書中指出「若被告（花蓮縣政府）猶執意違法適用原系爭條例第6條第1項規定之稅率重為處分，則原告（礦石業者）如因此違法之處分，而遭受損害，自得依法請求國家賠償，併此指明。」

民進黨花蓮縣議員莊枝財質詢表示，未經三審定讞並不等於勝訴，若勝訴怎麼會叫被告負擔訴訟費用？礦石稅去年10月底經議會表決通過後，縣府送中央財政部核備，由於行政訴訟爭議尚未有結果，所以一直沒有同意開徵。

民進黨花蓮縣議員參選人胡仁順也發布新聞稿指出，依法、依判決行政是民主精神，但縣府不應將1次的勝訴，抹滅前面此案相關判決7次敗訴的事實累積，這不是大逆轉，其中縣府超收礦石稅部分仍然違法。