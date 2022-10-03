基隆今年最後一場大型徵才6日登場 提供1000工作機會

基隆就業中心今天表示，6日將在基隆長榮桂冠酒店舉辦現場徵才活動」，邀請北北基及桃園地區共43家廠商前來徵才，提供1000個工作機會，有求職、轉職需求的民眾可以前往參加，尋找合適的工作。

基隆就業中心指出，這場活動是基隆地區今年度最後一場大型徵才活動，時間是6日上午10點到下午2點。現場提供職缺分為製造業、支援服務業、物流運輸業、照顧服務業、零售業及服務業等6大類別，其中超過400個以上中高階職缺，平均薪資3萬元以上。

製造業廠商包含大武崙工業區的創為精密、元璋玻璃、聯華食品。六堵科技園區的南京資訊、台灣荒川。瑞芳工業區的瑪居禮、天網電子、宏益玻璃、凱亞食品、穩晟材料科技。汐止科技園區的伊頓飛瑞、旭隼科技、春源鋼鐵、宗盈國際、連傑油壓等，釋出各種職缺如工程師、各類主管等中高階職缺以及品保人員技術員、生產領班、作業員等工作機會。

人力需求旺盛的物流運輸業，如台灣迪卡儂、聯興物流、艾立運能、伸鴻物流、弘達物流通等，提供駕駛員職缺，起薪最高5萬8000元，擁有職業駕照的求職朋友可前往應徵。

許多知名連鎖餐飲也參與徵才活動，如欣葉餐廳、築間餐飲等釋出儲備幹部、主廚、服務員及計時人員等正職與兼職工作機會，對餐飲領域有興趣的求職朋友要把握這個直接與廠商面試的機會。

基隆就業中心主任盛慧中表示，不論是希望在地就業或是想跨區就業的求職朋友，都歡迎參加這場徵才活動，願意跨區就業的求職朋友還可到就業中心攤位瞭解跨域就業津貼的請領方式。

活動現場邀請勞動力發展署台灣就業通、基隆市政府社會處、基隆市榮民服務處、基隆地方檢察署、原住民族委員會及國軍人才招募中心共襄盛舉，提供現場參加民眾實用的勞動相關資訊與求職服務。