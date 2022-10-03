基議員關注四接「滅港」 林右昌：危害基隆港不能接受

基隆市議員陳薇仲、王醒之和張淵翔今天在議會總質詢時，要求基隆市長林右昌不應只聽從上意，漠視基隆市民守護海洋的民意，更不能「消音」。林右昌答詢時說，基隆港比較重要，任何危害到基隆港的方案，市府都不可能接受。

陳薇仲說，基隆市全體用電量一直低於協和電廠發電量，基隆一直「北電南送」。基隆市不該持續成為成就雙北發展的犧牲品，在能源轉型的當口，應要求台電提出對基隆環境與發展更好的方案。

陳薇仲主張重新審視、檢討協和電廠的發電規劃，以更安全環保且因地制宜的再生能源發電方式，取代必須仰賴進口的天然氣。即便維持天然氣發電，仍可以降低電廠及接收站用地需求，不需要填海造地，要求林右昌就此方向和台電協商。

王醒之指出，在基隆港口填海造地興建天然氣接收站是滅港行為，一來就國防戰略來說，四接將成為敵方優先鎖定攻擊的目標，就國際商港與郵輪母港來說，各式船舶依國際航行規則要閃避航行與作業中的LNG船舶，航運界才說四接興建在港嘴旁就是滅港。

張淵翔出示2008年10月基隆市刊，刊登反對台電在蕃仔澳灣設置卸煤碼頭的資訊，告知市政府反對的立場，也讓市民更了解卸煤碼頭對自然環境與基隆市觀光的影響。守護外木山行動小組調查填海造地海域豐富生態，不容台電破壞。

林右昌表示，國家建設、電力的發展，絕對不能用單一的縣市來看，電網的缺口也不能用簡單的發電量去做加減。市府「原則同意」台電協和發電廠更新改建計畫，並不是讓台電可以恣意妄為，想要幹什麼就幹什麼。