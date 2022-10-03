原民會獎勵推廣族語 邀集花蓮縣教會成據點

原民會邀集花蓮縣基督教會（堂）研商族語推廣，主委夷將．拔路兒說，政院通過「國家語言整體發展方案」5年將投入300億元復振具傳承危機的語言；對族語發展，教會扮演要角。

原民會今天下午在花蓮縣光復國小辦理「原住民族教會推動族語發展座談會」，由主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）主持，與花蓮縣各原住民族教會（堂）共同研議族語推廣。

原民會於花蓮、台東、屏東、新北、台中等地共召開5場次座談會，邀集全國900個原住民族教會（堂）一起推廣族語。

夷將．拔路兒以全阿美族語致詞表示，教會除了是宗教信仰中心，對原住民族語言的發展，無論是保存或文字化的基礎工作，扮演無可取代的重要角色。

為擴大與原住民族教會的合作，原民會邀集台灣基督長老教會、財團法人天主教會、拿撒勒人會、中華循理會、基督復臨安息日會、真耶穌教會、浸信會及其他獨立教會等教派研商合作事宜，希望透過全國原住民族教會（堂）推動族語的使用及學習，建構更多族語發展據點。

夷將．拔路兒指出，行政院於今年7月通過「國家語言整體發展方案」，5年將投入新台幣300億元來復振具傳承危機的語言，尤其是原住民族語言，未來將獎勵原住民族教（會）以族語證道、族語主日學、族語詩歌及讀經、教會族語環境布置、族語推廣活動等，讓族人在全國最常聚會的場所，營造友善的族語使用空間。

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka出席座談會，感謝教會傳承族語，她認為立法通過後，原住民族的語言、文字及政策一定要努力被實踐。

Kolas提及自己能在不同的語言之間切換，例如到鳳林鎮和壽豐鄉講客語，在花蓮市講台語，在玉里鎮講阿美語。她若當選縣長，花蓮縣各公家機關、單位，都要有各民族文字的看板和告示，讓花蓮很不同。