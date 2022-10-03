東大市區校園停車比六都貴？校方：可多走路不強迫停車

台東大學產學創新園區位於台東市區，校方設停車場收費，小客車每次收100元、大客車每次收200元，停車逾下午6點每小時還要加收50及100元，民眾質疑收費高於市區，可能比六都還高，故意以高收費限制民眾入內停車；校方表示，校外也有停車場，不強迫民眾停車。

台東大學表示，產學創新園區停車費收費辦法，當初設計是考量該園區停車位有限，且地處台東市市中心，停車場主要目的提供本校教職員工生停車使用，考量尚有些許停車空間，為服務民眾才開放。

校方表示，校區周遭有許多可供汽車停放空間，鄰近亦有新生地下停車場，提供每小時10元收費供民眾選擇；學校未強迫民眾其車輛停放在本校停車格內方得洽公，歡迎洽公者使用周邊停車資源，多走路有益身體健康。

台東縣政府表示，台東大學產創園區前年底申請經營停車場，共有路外平面停車格小型車83格、大型車6格，申請營業時間是24小時，小型車每次100元、大型車每次200元，逾下午6點每小時還要加收，價格雖比一般公有停車格或停車場貴，但過去都採備查制，縣府不介入經營。

台東楊姓市民指出，台東市區停車位有限，路邊、路內停車每30分鐘10元或1小時20元，目的是鼓勵民眾勿長期佔用，讓停車格周轉率增加，但台東大學台東市校區內，小客車每次收費100元，逾下午6點每小時還要收50元，明顯高於一般停車收費。

他說，用路人若下午5點停車到附近運動，順便吃個飯，可能要付200到300元停車費，但台東大學已搬遷知本，市區校地屬公有，收費要這麼高嗎？這樣收費可能比六都還高，讓人懷疑多少人願意停車？校方是不是刻意用高收費限制市民入內停車？