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台東這橋5年28次流標終於動工 饒慶鈴：給鄉親安全回家路

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣成功鎮重安一號橋，歷經5年28次流標、今天終於動工。記者卜敏正／翻攝
台東縣成功鎮重安一號橋，歷經5年28次流標、今天終於動工。記者卜敏正／翻攝

台東縣成功鎮重安部落位於都威溪出海口北岸，舊有重安橋大雨溪水暴漲即無法通行，鎮公所爭取興建重安1號橋，歷經5年28次招標因地點偏遠、原物料上漲等因素流標，經縣府及多名立委協助提高經費終於發包、今日動土，預計明年中旬完工。

重安1號橋動土典禮今天上午由成功鎮長黃博昌主持，縣長饒慶鈴、立委鄭天財、廖國棟議員楊秋珍等人與會，並安排重安部落頭目祈福，部落居民都笑著說「這個橋等了好久了丶終於開工了！」

饒慶鈴表示，重安1號橋工程位於重安部落上方，此一道路原為過水路面，族人使用約20餘年，但颱風洪峰期大水暴漲，即無法通車出入，經公所、縣府向中央提計畫爭取經費挹注，歷經5年28次招標，皆因工程地屬偏遠地區，不易抵達工區位置，加上原物料上漲流標。

她說，感謝中央同意經費提高至4080萬元（中央補助款3672萬元、地方配合款408萬元），為成功鎮博愛里重安部落社區，爭取一條平安既安全的橋梁道路，地方盼了5年終於等到動工，也感謝多名立委在中央協助爭取經費。

立法委員鄭天財說明，重安一號橋興建工程自107年辦理工程招標，卻屢次因工程預算與實際執行成本有落差導致流標，興建經費從1900餘萬，提高至2200餘萬，仍與實際興建成本有落差，經要求公共工程委員會釐清流標原因並輔導，工程經費再次提高後，終於順利完成招標。

台東縣成功鎮重安一號橋，歷經5年28次流標、今天終於動工。記者卜敏正／翻攝
台東縣成功鎮重安一號橋，歷經5年28次流標、今天終於動工。記者卜敏正／翻攝

饒慶鈴 議員 廖國棟

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