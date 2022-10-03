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法官採認特別稅額不受限制 花蓮調高兩期礦石稅二審勝訴

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府提高礦石税引起業者不滿，提起行政訴訟，台北高等行政法院針對109年下半年與110年上半年約1.3億元的稅收，二審判縣府勝訴。圖／本報資料照片
花蓮縣政府提高礦石税引起業者不滿，提起行政訴訟，台北高等行政法院針對109年下半年與110年上半年約1.3億元的稅收，二審判縣府勝訴。圖／本報資料照片

花蓮縣政府提高礦石税引起業者不滿，提起行政訴訟，官司累計11件。在上月底，台北高等行政法院針對民國109年下半年與110年上半年約1.3億元的稅收，二審判縣府勝訴。花蓮縣地方稅務局長呂玉枝說，法官採認開徵特別稅不受上限30%限制，不過全案仍可上訴，縣府會提供相關資料給法院參酌。

福安礦業不滿縣府礦石税漲幅過大，從每噸10元調漲到70元，認為超過法定上限30%規定，申請復查、訴願，均遭縣府駁回，再提行政訴訟。縣府連連敗訴，這次在中央財政部協助下，二審勝訴。

花蓮縣議會今天召開定期大會，許多議員質詢礦石稅訴訟案，地稅局長呂玉枝說明，9月29日高等行政法院宣判，針對兩期礦石稅判決原告駁回，對於礦石稅1年平均損失9億元的縣內財政來說，是件好消息，業者當然可以提起上訴，縣府予以尊重，相關資料將給最高行政法院參酌，也希望財政部輔佐參加人幫忙說明。

呂玉枝指出，這次會判勝訴的主因，是法律上的認定不同，依據「地方稅法通則」第3條規定，縣政府得視自治財政需要，開徵特別稅課、臨時稅課或附加稅課。第4條則明訂，縣政府為辦理自治事項，充裕財源，得就其地方稅原規定稅率（額）上限，於30％範圍內予以調高。

她說，礦石稅自治條例是依第3條開徵的特別稅，理應不受調漲上限30%限制，之前敗訴就是卡在法官認定要用第4條規範，不過這次判決財政部也覺得地方自治條例應適用第3條規定，才讓法官採認。

另外，縣議會去年10月表決通過，依開採量開每公噸50到70元的新版礦石稅自治條例，送財政部未獲備查。呂玉枝表示，今年1月有召開公聽會跟業者溝通，但財政部發文指案情複雜要延審，會再請財政部儘速審查新版礦石稅自治條例。

花蓮

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