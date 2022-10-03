宜蘭111歲男女人瑞來自這「長壽鄉」 養生秘訣曝光

宜蘭縣三星鄉居住多位人瑞，最年長的111歲人瑞王學海與陳阿燕都住三星鄉，兩人身體狀況還不錯，可以對答如流。鄉長李志鏞、鄉民代表與村長今天帶著紅包及壽禮前往人瑞家中拜訪，陳阿燕阿嬤收下2萬元大紅包，開心點數鈔票，逗得大家哈哈大笑。

明天重陽節，李志鏞鄉長今帶著豬腳麵線、壽桃、紅包等賀禮來到人瑞陳阿燕女士家中。他說，三星鄉環境好山好水，陳阿燕阿嬤除了重聽，簡單的生活事可以自己打理，幾年前還能穿針引線修改衣服，她拿裁縫剩下碎布料縫成一條「百衲被」，顏色非常好看，老人家脾氣好且待人溫和，是一位難得的智慧長者，更可說是三星鄉的「金銀婆婆」最佳代言人。

另外住安農溪附近的111歲王學海先生，是一位抗日英雄，早年退役後在朋友提供的農地荷鋤勤耕大半輩子，身體十分硬朗，以前逢年過節會下廚煮大餐，感謝一路來照顧他的貴人。幾年前白內障手術後視力良好，患有攝護腺癌，目前癌指數降下來了，他在台灣未婚，在看護照顧下生活過得平靜愜意，心情開朗而且不顯老。

12位百歲及逾百歲人瑞，分別是王學海(民國1年)、陳阿燕(民國1年)、游金知(民國4年)、張龍有(民國6年、)、林阿玉(民國7年)、邱林阿尾(民國8年)、宋送妹(民國10年) 、林含少(民國10年)、朱源茂(民國11年)、鄧天養(民國11年)、吳阿蟳(民國11年)、李高阿珠(民國11年)。

宋送妹女士雖然眼盲行動不便，但有子媳照顧全家和樂；鄧天養先生身體硬朗，榮獲資深績優鄰長，目前服務長達53年，夫妻倆有外傭照料生活，喜樂溢於言表；吳阿蟳女士雖然臥床，一對孿生女兒輪流陪伴，並不孤單。