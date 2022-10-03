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花蓮富里鄉長選舉原2搶1 政治素人張容榕「家庭因素」退選

中央社／ 花蓮縣3日電
政治素人張容榕因家庭因素退出選舉。 圖擷自張容榕臉書粉專
政治素人張容榕因家庭因素退出選舉。 圖擷自張容榕臉書粉專

花蓮富里鄉長選舉原本是2搶1局面，47歲政治素人張容榕挾農會體系支援，聲勢穩定成長，不料今天上午突然在臉書粉專表示因家庭因素，宣布退選，讓支持者相當錯愕。

人口數未滿1萬人的富里鄉，由爭取連任的鄉長陳榮聰與農會協助整合成功的張容榕兩人登記參選。

張容榕原本在北部擔任某香水品牌總監及行銷，今年返鄉籌辦「富里有人藝術季」，發現家鄉人口老化、人口外流問題嚴峻，因此在農會協助整合下出馬參選鄉長，要將自己專長放在故鄉。

張容榕上午在臉書貼文表示，「宣布退出花蓮縣富里鄉長選舉，在此向各位支持者致上最大的歉意」。她說，當初投入鄉長選舉，只是想憑藉自己一股熱情，實現理想，但由於過程中缺乏與家庭內部溝通，導致家人極為反彈。

張容榕表示，極不希望為了選舉，導致家庭內部的分裂失和，經過深思熟慮後，「決定在此宣布退出富里鄉長選舉，停止一切競選活動」。中央社記者致電張容榕，但截至發稿前，未獲得回應。

2022大選 花蓮縣選舉

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