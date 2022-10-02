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慈濟助台東震災修繕高效率 今訪300餘震災戶贈慰問金

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴今天上午與慈濟團隊，到地震受災戶住宅了解如何協助復原。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴今天上午與慈濟團隊，到地震受災戶住宅了解如何協助復原。記者卜敏正／攝影

917、918台東地震造成台東縣多處住宅受損，縣長饒慶鈴日前勘災時指出，希望透過民間協助加速災後復原，慈濟今天上午到台東池上、關山等震災住宅家訪、致贈慰問金，調查受災戶現況，並與縣府共商受災建築若位於地震斷層，如何協助搬遷、重建。

饒慶鈴日前與內政部，及慈濟慈善事業基金會前往池上、海端等多處民宅勘災時，除爭取中央補助重建災民家園，也認為公部門行政效率遠不及民間速度，希望爭取慈濟等民間力量協助，慈濟團隊評估後展現高效率，執行長顏博文和法師與近200志工今天上午分別到6鄉鎮勘災、家訪。

顏博文表示，地震造成花東地區災損，證嚴上人也非常關心，慈濟團隊以縣府彙整提供300餘戶受災名冊，分6鄉鎮、34條動線作關懷安心家訪，提供民眾修繕或是重建支援，並當下發給2到3萬元慰問金關懷災民。

顏博文說明，上次勘災時慈濟承諾，針對紅色及黃色危險建築將協助修繕或重建，但必須先由全國技師公會判定，慈濟營建處也會鑑定，另外也要找到土地並確認屋主意願，目前修繕大隊已在玉里，台東後續修繕工程須另安排時程。

饒慶鈴表示，感謝慈濟聽到地方心聲，協助台東災後復原，並承諾日後會持續專案輔導陪伴受災戶修繕、補強或重建，並這麼迅速回應台東請求，同意補公部門之不足，縣府會全力配合，讓受災民眾早日恢復安心、安全的生活。

台東縣長饒慶鈴今天中午與慈濟團隊開會，討論如何協助震災戶復原、修繕或者搬遷。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴今天中午與慈濟團隊開會，討論如何協助震災戶復原、修繕或者搬遷。記者卜敏正／攝影

台東 地震 饒慶鈴 慈濟

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