慈濟助台東震災修繕高效率 今訪300餘震災戶贈慰問金

917、918台東地震造成台東縣多處住宅受損，縣長饒慶鈴日前勘災時指出，希望透過民間協助加速災後復原，慈濟今天上午到台東池上、關山等震災住宅家訪、致贈慰問金，調查受災戶現況，並與縣府共商受災建築若位於地震斷層，如何協助搬遷、重建。

饒慶鈴日前與內政部，及慈濟慈善事業基金會前往池上、海端等多處民宅勘災時，除爭取中央補助重建災民家園，也認為公部門行政效率遠不及民間速度，希望爭取慈濟等民間力量協助，慈濟團隊評估後展現高效率，執行長顏博文和法師與近200志工今天上午分別到6鄉鎮勘災、家訪。

顏博文表示，地震造成花東地區災損，證嚴上人也非常關心，慈濟團隊以縣府彙整提供300餘戶受災名冊，分6鄉鎮、34條動線作關懷安心家訪，提供民眾修繕或是重建支援，並當下發給2到3萬元慰問金關懷災民。

顏博文說明，上次勘災時慈濟承諾，針對紅色及黃色危險建築將協助修繕或重建，但必須先由全國技師公會判定，慈濟營建處也會鑑定，另外也要找到土地並確認屋主意願，目前修繕大隊已在玉里，台東後續修繕工程須另安排時程。