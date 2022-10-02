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國慶連假花蓮住房率僅6成 業者盼天災少提升遊客意願

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
公路總局於國慶日連假期間推出加碼優惠，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元。記者王思慧／攝影
公路總局於國慶日連假期間推出加碼優惠，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元。記者王思慧／攝影

國慶連假將至，花蓮旅宿平均住房率6成多，比往年少了至少1成，業者認為，訂房減少主因恐與上月強震有關，讓不少遊客擔心，降低旅遊意願。不過近日沒有較大的地震，鐵路也已通到玉里，相信這幾天住房率仍有機會提升。

今年國慶日連續假期為10月8日至10日共3天，花蓮住房率似乎受上月地震影響較低，花蓮旅館同業公會理事長張琄菡表示，國慶連假住房率往年會超過7成，但目前平均只有5成5至6成多，可能是因強震重創南區鄉鎮，旅客考量交通不便，又擔憂會再有地震，造成南區訂房速度較慢，尤其玉里、富里住房率3成左右，影響整體平均。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦表示，發生地震的那一周的確有遊客詢問及退房，不過現在沒有地震，交通也沒有大問題，基本上遊客還是都願意來，以北區、中區來看，3天民宿住房率達8成以上，南區因發生地震，約6成左右，不過接下來天氣變涼，溫泉季也要開跑，相信住房率會再繼續成長。

觀光局因應強震重創花東觀光產業，提出振興措施，旅行業者於本月1日至12月15日止，安排團體前往花東地區旅遊，每團加碼1萬元，再加上悠遊國旅補助方案，業者最高可申請補助4萬元。目前遠雄悅來飯店已滿房、福容飯店、理想大地度假飯店住房率8成、瑞穗天合觀光酒店住房率也已達9成，業者預估，隨著東部幹線台鐵已搶通到玉里站，預料未來幾天仍有機會拉抬散客住房銷售。

為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，公路總局於國慶日連假期間推出加碼優惠，凡持北宜、北花國道客運車票至東部地區，並購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元。

國慶連假將至，花蓮旅宿平均住房率6成多，比往年少了至少1成，業者認為，訂房減少主因恐與上月強震有關。圖／本報資料照片
國慶連假將至，花蓮旅宿平均住房率6成多，比往年少了至少1成，業者認為，訂房減少主因恐與上月強震有關。圖／本報資料照片

國慶 連假 地震 國旅補助 台灣好行

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