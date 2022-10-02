宜蘭橋是縣政府或市公所改建？ 新橋通車典禮他缺席

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵陣營今天在梅洲慈航宮舉辦宜蘭市後援會成立大會，行政院長蘇貞昌等人站台，江感謝在他擔任縣議員時，行政院長蘇貞昌同意補助1億3千多萬元經費興建梅洲抽水站，10多年前就做好了，宜蘭橋改建也是在蘇院長任內補助改建好了。

今天造勢活動地點算是江聰淵出生梅洲地區的大本營，他致詞時感謝鄉親讓他有機會，36歲就代表新生聯合里出來競選縣議員，他擔任議員第一年時父親過世，蘇貞昌院長去他家上香，走時問一句話，得知梅洲抽水站還沒有發包，他為了這件事情非常不高興，行政院、經濟部、縣政府都在蘇院長督促下，3個月後發包，10多年前就做好。

江聰淵接著提到宜蘭橋改建，他說，蘇貞昌院長任內核定工程由經濟部出一半經費，內政部出一半經費，所以原本是公路系統的台9線交給市公所之後，市公所哪會有這種5、6億的重大建設實力，市公所一年總預算也才3億多，所以「中央給我們補助這個經費，宜蘭橋也改建好了」。

江聰淵對於宜蘭橋改建所提的市公所經費預算敘述，讓人以為改建工程是市公所做的，之前下鄉座談會時，江陣營也傳達類似訊息。

對此，林姿妙競選團表示，宜蘭橋是縣政府改建，並不是市公所，去年1月24日通車典禮時，江市長還缺席。

林姿妙陣營調出當時新聞資料，吳澤成曾經說，因縣政府財源欠缺，當時向中央營建署、經濟部水利署第一河川局等單位爭取預算補助，使得最後縣府只需負擔約6千萬工程經費，讓整座宜蘭橋順利改建，新橋是許多人共同支持才能完成。

縣長林姿妙當時致詞感謝政務委員吳澤成、立委陳歐珀等人協助，宜蘭橋2018年2月開工，2019年8月13日封閉舊橋並拆除改建，期間造成諸多不便，感謝居民及用路人配合體諒，新的宜蘭橋除了增加便利，橋面提高增加通洪效果。