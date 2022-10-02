快訊

夏克立開始反擊了！ 發文高喊「不用演」暗指有人說謊

一周數位爆報／買平價iPhone 14才對？AirPods Pro 2這動作變「電子垃圾」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海上救難全靠它 蘇澳漁業電台搬遷、請3尊天上聖母坐鎮

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
成立40幾年的蘇澳漁業電台搬遷新址，揭牌儀式特別請來請3尊天上聖母坐鎮，祈求漁民出海平安。圖／蘇澳區漁會提供
成立40幾年的蘇澳漁業電台搬遷新址，揭牌儀式特別請來請3尊天上聖母坐鎮，祈求漁民出海平安。圖／蘇澳區漁會提供

宜蘭南方澳漁港是全台3大漁港之一，漁民作業少不了漁業通訊電台，24小時負責漁民出海作業期間岸上的通訊聯絡。成立40幾年的蘇漁電台搬遷新址到第一拍賣魚市場，揭牌儀式特別請來請3尊天上聖母坐鎮祈求漁民出海平安，漁業署張致盛及漁會理事長蔡源龍使用無線電對漁民通話報訊。

蘇澳漁業通訊電台前身為蘇澳岸上服務台，成立於民國69年，政府並於民國84年底將岸上服務台更名為漁業通訊電台，是南方澳漁民口中俗稱「蘭陽台」，全天24小時，全年無休對海上的漁民提供各項服務，最關鍵時刻包括提供漁船海難救援通報，保障漁民海上作業安全。

電台舊址昨天搬遷到蘇澳區漁會新成立第一拍賣魚市場4樓繼續為漁民服務，邀請漁業署長張致盛、全國漁會秘書田士金、縣議員林騰煌、陳玉萍及林棋山、縣府農業處長康立和等人出席為漁業通訊電台揭牌。

蘇澳區漁會表示，漁業電台在海上作業中扮演著不可或缺的角色，除了協助漁船海事、海難救援通報等，也提供漁船航行安全通報、漁汛通報、魚市場交易行情、氣象播報與查詢及作業漁區漁船與船公司或家屬通聯等服務、協助轉發有關漁船無線電台呼號、頻率、通信等，海上救難救助全靠它，是漁民的好幫手。

成立40幾年的蘇澳漁業電台搬遷新址，揭牌儀式特別請來請3尊天上聖母坐鎮，祈求漁民出海平安。圖／蘇澳區漁會提供
成立40幾年的蘇澳漁業電台搬遷新址，揭牌儀式特別請來請3尊天上聖母坐鎮，祈求漁民出海平安。圖／蘇澳區漁會提供
成立40幾年的蘇澳漁業電台搬遷新址，位於第一拍賣魚市場4樓。圖／蘇澳區漁會提供
成立40幾年的蘇澳漁業電台搬遷新址，位於第一拍賣魚市場4樓。圖／蘇澳區漁會提供
蘇澳區漁會理事長蔡源龍使用新的無線電，試著對漁民通話報訊。圖／蘇澳區漁會提供
蘇澳區漁會理事長蔡源龍使用新的無線電，試著對漁民通話報訊。圖／蘇澳區漁會提供
蘇澳漁業電台舊址搬遷到蘇澳區漁會新成立第一拍賣魚市場4樓繼續為漁民服務，昨天進行揭牌儀式。圖／蘇澳區漁會提供
蘇澳漁業電台舊址搬遷到蘇澳區漁會新成立第一拍賣魚市場4樓繼續為漁民服務，昨天進行揭牌儀式。圖／蘇澳區漁會提供

延伸閱讀

「全國漁民節」台東舉行 總統蔡英文出席為漁民打氣

南方澳漁港百歲紀念廣場今揭幕 見證漁業百年風華

學校午餐班班何時吃石斑？ 漁業署曝最快實施時間點

部署弓三防空飛彈 蘇澳砲台山新建工程耗資八億元決標

相關新聞

全台最美的幸福鍋物 基隆潮境公園店吃完剛好迎日出

哇！真的有幸福感覺！可以一邊大啖鮮美火鍋饗宴，一邊欣賞無敵海景，築間餐飲集團旗下的「築間幸福鍋物」基隆潮境公園店新開幕，位於海科館的「潮境智能海洋館 iOCEAN」的3樓，貼心營業至凌晨4時，是全台唯一體驗270度無邊際海景環繞、追日出、看夜景、邊吃火鍋多重享受的最美鍋物餐廳！

海上救難全靠它 蘇澳漁業電台搬遷、請3尊天上聖母坐鎮

宜蘭南方澳漁港是全台3大漁港之一，漁民作業少不了漁業通訊電台，24小時負責漁民出海作業期間岸上的通訊聯絡。成立40幾年的...

南方澳盛典 鯖魚節踩街、擲包子

宜蘭南方澳素有「鯖魚之鄉」美名，「2022南方澳鯖魚節」昨起兩天在南方澳第三漁港熱鬧登場，開幕結合鯖魚祭文化踩街，逾4公...

暌違10多年 基隆中砂登山步道重啟

暌違10多年的基隆「中砂登山步道」重啟，為難得的原始森林林道，從豐稔街可直通國定古蹟二沙灣砲台，近日經地方爭取，高公局同...

「2022宜蘭獎」縣民投件率創新高 宜蘭人陳皇維摘銅獎

宜蘭藝術界年度盛事「宜蘭獎」今天舉辦頒獎典禮，518件作品歷經評選，由蕭瑞宇「在第21年來到的淨界」摘下宜蘭獎殊榮，宜蘭...

年輕人免租金住榮家青銀共居：獲得的比長輩更多

台東馬蘭榮家3年前和台東縣府合作，推出青銀共居計畫，至今已有16人次青年參與，榮家目前仍居住12名青年，參與青年直言住榮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。