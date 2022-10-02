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海上救難全靠它 蘇澳漁業電台搬遷、請3尊天上聖母坐鎮
宜蘭南方澳漁港是全台3大漁港之一，漁民作業少不了漁業通訊電台，24小時負責漁民出海作業期間岸上的通訊聯絡。成立40幾年的蘇漁電台搬遷新址到第一拍賣魚市場，揭牌儀式特別請來請3尊天上聖母坐鎮祈求漁民出海平安，漁業署張致盛及漁會理事長蔡源龍使用無線電對漁民通話報訊。
蘇澳漁業通訊電台前身為蘇澳岸上服務台，成立於民國69年，政府並於民國84年底將岸上服務台更名為漁業通訊電台，是南方澳漁民口中俗稱「蘭陽台」，全天24小時，全年無休對海上的漁民提供各項服務，最關鍵時刻包括提供漁船海難救援通報，保障漁民海上作業安全。
電台舊址昨天搬遷到蘇澳區漁會新成立第一拍賣魚市場4樓繼續為漁民服務，邀請漁業署長張致盛、全國漁會秘書田士金、縣議員林騰煌、陳玉萍及林棋山、縣府農業處長康立和等人出席為漁業通訊電台揭牌。
蘇澳區漁會表示，漁業電台在海上作業中扮演著不可或缺的角色，除了協助漁船海事、海難救援通報等，也提供漁船航行安全通報、漁汛通報、魚市場交易行情、氣象播報與查詢及作業漁區漁船與船公司或家屬通聯等服務、協助轉發有關漁船無線電台呼號、頻率、通信等，海上救難救助全靠它，是漁民的好幫手。
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