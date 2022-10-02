「2022宜蘭獎」縣民投件率創新高 宜蘭人陳皇維摘銅獎

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭意象獎是新媒體藝術類陳正芳的「蘭陽溪的捕鰻人」。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭意象獎是新媒體藝術類陳正芳的「蘭陽溪的捕鰻人」。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭藝術界年度盛事「宜蘭獎」今天舉辦頒獎典禮，518件作品歷經評選，由蕭瑞宇「在第21年來到的淨界」摘下宜蘭獎殊榮，宜蘭意象獎為陳正芳「蘭陽溪的捕鰻人」榮獲。縣府表示，今年宜蘭人投件率創新高，得獎率也較去年增加，其中銅獎陳皇維即是宜蘭人。

宜蘭獎1984年以藝術家聯展方式開辦「宜蘭美展」，爾後轉型成競賽展，作為宜蘭縣籍藝術創作者激發創意的平台，2015年更走向全國且更名成「宜蘭獎」。

縣長林姿妙表示，今年宜蘭獎順應藝術多元發展，將「攝影」、「新媒體藝術」分開徵件，讓新興藝術與傳統藝術平衡發展，同時新設宜蘭意象獎，鼓勵藝術家以宜蘭在地題材或元素為主題創作。

今年徵件5種類別分成是東方媒材類、西方媒材類、立體造型類、攝影類、新媒體藝術類，共有518件作品參賽，99件進入複審。

縣府文化局提到，宜蘭縣民今年投件率是歷年之最，113件、21.81%，相較於去年62件、12%，成長近1成；今年入選10件、得獎率8.85%，也比上一屆4.84％高，銅獎陳皇維即是宜蘭人。

文化局表示，宜蘭獎得主為東方媒材類蕭瑞宇的「在第21年來到的淨界」，以嚴謹的構成，將主體安排置於畫面中心，透過土地、房舍、人物、岩石、植物等景緻，呈現某種生命記憶與樣貌，獲評審一致青睞。

宜蘭意象獎是新媒體藝術類陳正芳的「蘭陽溪的捕鰻人」，文化局指出，作者以攝影、紀錄短片表達蘭陽溪捕鰻職人，他們冒危險與浪搏鬥的強韌生命，敘述宜蘭人性格及強烈宜蘭意象，簡單有力表現手法引人注目。

另外，銀獎為余愛珠「卸」、王怡婷「框景自然」，銅獎是葉俊佑「未來佛」、陳皇維「蘭陽平原－稻穀系列」，以及14名優選、70名入選，得獎作品即日起至10月23日在縣府文化局第1至3展覽室展出。

縣府今天舉辦頒獎典禮暨展覽開幕式，邀請知名相聲表演家朱德剛跨刀表演，也以動態的沙畫表演呈現得獎作品。

今年宜蘭獎的宜蘭人投件率創新高，得獎率也較去年增加，銅獎陳皇維即是宜蘭人。圖／宜蘭縣政府提供
今年宜蘭獎的宜蘭人投件率創新高，得獎率也較去年增加，銅獎陳皇維即是宜蘭人。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣長林姿妙（左）表揚宜蘭獎得主蕭瑞宇（右）。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣長林姿妙（左）表揚宜蘭獎得主蕭瑞宇（右）。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭獎得主為東方媒材類蕭瑞宇的「在第21年來到的淨界」。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭獎得主為東方媒材類蕭瑞宇的「在第21年來到的淨界」。圖／宜蘭縣政府提供
「2022宜蘭獎」頒獎典禮暨展覽開幕式，現場以動態的沙畫表演呈現得獎作品。圖／宜蘭縣政府提供
「2022宜蘭獎」頒獎典禮暨展覽開幕式，現場以動態的沙畫表演呈現得獎作品。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣長林姿妙（左）表揚宜蘭意象獎得主陳正芳（右）。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣長林姿妙（左）表揚宜蘭意象獎得主陳正芳（右）。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣府今天舉辦2022宜蘭獎頒獎典禮。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣府今天舉辦2022宜蘭獎頒獎典禮。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭 文化局 蘭陽溪

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