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年輕人免租金住榮家青銀共居：獲得的比長輩更多
台東馬蘭榮家3年前和台東縣府合作，推出青銀共居計畫，至今已有16人次青年參與，榮家目前仍居住12名青年，參與青年直言住榮家不僅省房租，住宿環境就像大家庭，剛開始不知如何和長輩互動，現在已能相互幫助、關懷，年輕人獲得的回饋可能比長輩更多。
馬蘭榮家主任楊建和表示，榮家和縣府合作方案，由榮家提供每人1間6000元住房，縣府補助3000元，榮家吸收3000元，經審核入住青年只要每月陪伴榮家長者至少24小時，即可免費入住；推動近3年成效佳，年輕人在此與長輩互動不只是工作情感，而是像家人般關懷，也讓榮家增加不少溫暖、歡笑。
28歲孫熙瑤說，3年前參與這計畫原是想省房租，入住時發現不少長輩口音重、聽不懂，但經常相處熟悉後，就知道長輩語意及關懷，她常教爺爺、奶奶操作3C產品，如何手機視訊，也會幫忙跑腿買東西，但生活中獲得長輩的關懷似乎更多。
38歲張玉綾說，剛入住不知道這兒住這麼多長輩，反而長輩們很大方主動問候，住榮家的奶奶很可愛，還會教下廚、編織、如何包粽子，甚至分享戀愛經驗，提醒她不要被騙了。
「沒看到年輕人，1整天都不自在！」76歲湯奶奶說，當年入住榮家只覺得這兒環境不錯，沒想到後來還有年輕人當鄰居，他們經常來聊天、互動，每當聽見年輕人打招呼叫「奶奶」，就覺得感動，好像自己孫子、孫女就在身邊，生活充滿活力，現在2天沒看到他們，反而覺得生活不自在。
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