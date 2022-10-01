年輕人免租金住榮家青銀共居：獲得的比長輩更多

台東馬蘭榮家3年前和台東縣府合作，推出青銀共居計畫，至今已有16人次青年參與，榮家目前仍居住12名青年，參與青年直言住榮家不僅省房租，住宿環境就像大家庭，剛開始不知如何和長輩互動，現在已能相互幫助、關懷，年輕人獲得的回饋可能比長輩更多。

馬蘭榮家主任楊建和表示，榮家和縣府合作方案，由榮家提供每人1間6000元住房，縣府補助3000元，榮家吸收3000元，經審核入住青年只要每月陪伴榮家長者至少24小時，即可免費入住；推動近3年成效佳，年輕人在此與長輩互動不只是工作情感，而是像家人般關懷，也讓榮家增加不少溫暖、歡笑。

28歲孫熙瑤說，3年前參與這計畫原是想省房租，入住時發現不少長輩口音重、聽不懂，但經常相處熟悉後，就知道長輩語意及關懷，她常教爺爺、奶奶操作3C產品，如何手機視訊，也會幫忙跑腿買東西，但生活中獲得長輩的關懷似乎更多。

38歲張玉綾說，剛入住不知道這兒住這麼多長輩，反而長輩們很大方主動問候，住榮家的奶奶很可愛，還會教下廚、編織、如何包粽子，甚至分享戀愛經驗，提醒她不要被騙了。