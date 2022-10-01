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「亞太傳統藝術節」20周年 逾百場活動宜蘭傳藝登場

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
國立傳統藝術中心年度盛事「亞太傳統藝術節」，今年邁入第20屆，今天盛大開幕。圖／國立傳統藝術中心提供
國立傳統藝術中心年度盛事「亞太傳統藝術節」，今年邁入第20屆，今天盛大開幕。圖／國立傳統藝術中心提供

國立傳統藝術中心年度盛事「亞太傳統藝術節」，今年邁入第20屆，即起至國慶日在宜蘭傳藝園區熱鬧登場，為期10天的活動豐富多元，集結傳統音樂、舞蹈、戲劇等65場演出、40場工藝創作與手作體驗。今天開幕，文化部政務次長蕭宗煌等人共襄盛舉。

文化部政務次長蕭宗煌今天代表部長李永得，參與「2022亞太傳統藝術節」盛會。他表示，亞洲的地面積占全球3成，人口數更達6成，亞太地區不只民族組成豐厚，也是南島文化的發源地，可說是全世界多元文化最為匯集之處。亞太傳統藝術節盼能讓台灣傳統文化與亞洲國家產生交流。

亞太傳統藝術節20年來，累積邀請32個國家、119個國外團隊、逾千位藝術家來台交流。今年主題「廿・精彩」，演出節目三大面向為傳統、互融、共創。

傳藝中心主任陳悅宜表示，今天開幕由台灣國樂團首演主題音樂「亞太共響」揭開序幕，融合台灣與亞洲民族器樂，展現亞太傳統藝術節作為亞太傳統藝術交流平台的重要價值。

今年演出節目安排旭陽民俗車鼓劇團、呂柏達娘傘團、國光劇團、正明龍歌劇團、長義閣掌中劇團、西尤島融合樂團、踢霹歐爵士大樂團、微笑唸歌團、迷火佛拉明哥藝術中心等20組表演團隊，帶來場場精采演出。

另外，傳統工藝則邀請2位國寶級藝師的竹籐編工藝張憲平與纏花工藝陳惠美，屏東縣府登錄傳統表演藝術排灣族口、鼻笛保存者少妮瑤・久分勒分，以及台南府城光彩繡莊傳人林婕瑀，4位工藝師將帶來共20場創作示範、20場手作體驗。詳情可上「亞太傳統藝術節」臉書或官網查詢。

「2022亞太傳統藝術節」首度推出音樂自製節目，音樂人戴曉君、黃博裕、陳依芳與踢霹歐爵士大樂團，融合搖擺爵士樂、傳統嗩吶、原住民風格樂曲及台灣經典傳統歌謠。圖／國立傳統藝術中心提供
「2022亞太傳統藝術節」首度推出音樂自製節目，音樂人戴曉君、黃博裕、陳依芳與踢霹歐爵士大樂團，融合搖擺爵士樂、傳統嗩吶、原住民風格樂曲及台灣經典傳統歌謠。圖／國立傳統藝術中心提供
微笑唸歌團、迷火佛拉明哥藝術中心帶來今年亞太傳統藝術節共創的特別節目「Hermosas!!美麗的島嶼」。圖／國立傳統藝術中心提供
微笑唸歌團、迷火佛拉明哥藝術中心帶來今年亞太傳統藝術節共創的特別節目「Hermosas!!美麗的島嶼」。圖／國立傳統藝術中心提供

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