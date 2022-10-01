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公費流感疫苗開打 宜蘭縣第一階段校園集中施打

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
符合公費流感疫苗接種資格者，可攜健保卡前往宜蘭縣89家流感疫苗合約醫療院所。圖／宜蘭縣政府衛生局提供
符合公費流感疫苗接種資格者，可攜健保卡前往宜蘭縣89家流感疫苗合約醫療院所。圖／宜蘭縣政府衛生局提供

公費流感疫苗今起開打，宜蘭縣第一階段的校園集中施打，對象包含學生、各校教職員及志工，第二階段11月1日起開放50至64歲無高風險慢性病成人。縣府衛生局長徐迺維呼籲，流感疫情已2年沒有大流行，提醒民眾關心新冠疫情之餘，也要留意流感的發生。

衛生局指出，公費流感疫苗10月1日起分二階段施打，第一階段為65歲以上長者、6個月以上至學齡前的幼兒、國小至高中與五專1至3年級學生、高風險慢性病人、孕婦、6個月內嬰兒的父母、醫事及防疫相關人員等；11月1日起開放第二階段，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

宜蘭縣89家流感疫苗合約醫療院所，包含12鄉鎮市衛生所、醫院及診所等，可提供流感疫苗接種服務，符合資格者可攜健保卡前往，詳情可上宜蘭縣政府衛生局網站、疾病管制署流感防治一網通（https://antiflu.cdc.gov.tw/）查詢。

衛生局局長徐迺維表示，流感疫苗、新冠疫苗可防護不同病毒感染。流感疫苗是不活化疫苗，可與其他疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種；預防流感最有效的方式就是接種流感疫苗，可提供更完善保護力、保障健康。

公費流感疫苗今起開打。圖／宜蘭縣政府衛生局提供
公費流感疫苗今起開打。圖／宜蘭縣政府衛生局提供
民眾接種公費流感疫苗。圖／宜蘭縣政府衛生局提供
民眾接種公費流感疫苗。圖／宜蘭縣政府衛生局提供

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