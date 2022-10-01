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南方澳鯖魚節開幕 「海味」踩街、擲包子熱鬧滾滾

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
今年南方澳鯖魚節再度結合鯖魚祭文化踩街，蘇澳鎮長李明哲率領大家一同歡慶。圖／蘇澳鎮公所提供
今年南方澳鯖魚節再度結合鯖魚祭文化踩街，蘇澳鎮長李明哲率領大家一同歡慶。圖／蘇澳鎮公所提供

宜蘭南方澳素有「鯖魚之鄉」美名，「2022南方澳鯖魚節」今明兩天在第三漁港熱鬧登場，今天開幕結合鯖魚祭文化踩街，逾4公尺長的巨型旗魚裝置藝術亮相展演，以及象徵滿載而歸的傳統習俗「擲包子」等系列活動，吸引大批民眾共襄盛舉。今晚7點在蘇澳港南堤，還有高空煙火照亮夜空。

縣府表示，南方澳漁港是台灣3大漁港之一，海域因黑潮與洋流匯集，使得洄游魚類資源豐富，鯖魚產量居全台之冠，更是鯖魚產業重鎮，也是許多南方澳漁民賴以為生的主要收入來源。

當地每年舉辦南方澳鯖魚節以推廣鯖魚文化，去年因疫情改成線上，今年選在10月1日、2日在南方澳第三漁港登場，同時再度結合最有海味的文化慶典「鯖魚祭」踩街，各種海洋、漁村、捕魚意象的創意造型盡出，另有擲包子等活動，現場熱鬧滾滾。

蘇澳鎮長李明哲說，踩街當中最吸睛的，莫過於宜蘭縣討海文化保育協會打造4.21公尺長的芭蕉旗魚裝置藝術，這源於百年前南方澳漁港築成初期，日本漁業移民引進「鏢旗魚」技術，帶動日後南方澳討海漁法，盼藉此喚起南方澳1960年代以前曾為「旗魚港」雅譽。

宜蘭縣海洋及漁業發展所表示，透過「食魚教育行動劇」、「混水摸魚」、「鯖舟競速」等趣味活動，讓民眾體驗漁民從事魚貨加工的辛苦、免費帶走新鮮魚貨、乘坐鯖魚獨木舟接近海洋，進而傳遞漁業知識、食魚觀念，以及推廣海洋休閒活動，也盼能帶動鯖魚節行銷量能。

今天晚間7點在蘇澳港南堤的高空煙火秀，屆時將由海岸線延伸開來，更能感受南方澳獨有的漁港氛圍，早在今天之前，不少攝影愛好者就到蘇花公路卡位，希望能拍攝到最佳景象。縣府歡迎全國大小朋友一同來南方澳體驗百年鯖魚文化。

「鯖魚祭」踩街，各種海洋、漁村、捕魚意象的創意造型盡出。圖／蘇澳鎮公所提供
「鯖魚祭」踩街，各種海洋、漁村、捕魚意象的創意造型盡出。圖／蘇澳鎮公所提供
最有海味的文化慶典「鯖魚祭」踩街，各種海洋、漁村、捕魚意象的創意造型盡出。圖／蘇澳鎮公所提供
最有海味的文化慶典「鯖魚祭」踩街，各種海洋、漁村、捕魚意象的創意造型盡出。圖／蘇澳鎮公所提供
「鯖魚祭」熱鬧踩街，現場熱鬧滾滾。圖／蘇澳鎮公所提供
「鯖魚祭」熱鬧踩街，現場熱鬧滾滾。圖／蘇澳鎮公所提供
鯖魚季文化踩街熱鬧登場。圖／蘇澳鎮公所提供
鯖魚季文化踩街熱鬧登場。圖／蘇澳鎮公所提供
4.21公尺長的芭蕉旗魚裝置藝術，盼喚起南方澳曾是「旗魚港」美譽。圖／蘇澳鎮公所提供
4.21公尺長的芭蕉旗魚裝置藝術，盼喚起南方澳曾是「旗魚港」美譽。圖／蘇澳鎮公所提供
今天晚間7點在蘇澳港南堤的高空煙火秀，活動還沒登場，日前已有不少攝影愛好者早早來到蘇花公路卡位。圖／翻攝自臉書「騎車環島趣」
今天晚間7點在蘇澳港南堤的高空煙火秀，活動還沒登場，日前已有不少攝影愛好者早早來到蘇花公路卡位。圖／翻攝自臉書「騎車環島趣」
「2022南方澳鯖魚節」為期2天，今天在第三漁港熱鬧開幕。圖／宜蘭縣政府提供
「2022南方澳鯖魚節」為期2天，今天在第三漁港熱鬧開幕。圖／宜蘭縣政府提供
傳統漁港習俗「擲包子」象徵新船下水、出海豐收，今天吸引大批民眾共襄盛舉，高舉袋子、紙箱等接包子。圖／蘇澳鎮公所提供
傳統漁港習俗「擲包子」象徵新船下水、出海豐收，今天吸引大批民眾共襄盛舉，高舉袋子、紙箱等接包子。圖／蘇澳鎮公所提供

蘇澳 宜蘭 漁民

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