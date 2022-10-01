南方澳鯖魚節開幕 「海味」踩街、擲包子熱鬧滾滾

宜蘭南方澳素有「鯖魚之鄉」美名，「2022南方澳鯖魚節」今明兩天在第三漁港熱鬧登場，今天開幕結合鯖魚祭文化踩街，逾4公尺長的巨型旗魚裝置藝術亮相展演，以及象徵滿載而歸的傳統習俗「擲包子」等系列活動，吸引大批民眾共襄盛舉。今晚7點在蘇澳港南堤，還有高空煙火照亮夜空。

縣府表示，南方澳漁港是台灣3大漁港之一，海域因黑潮與洋流匯集，使得洄游魚類資源豐富，鯖魚產量居全台之冠，更是鯖魚產業重鎮，也是許多南方澳漁民賴以為生的主要收入來源。

當地每年舉辦南方澳鯖魚節以推廣鯖魚文化，去年因疫情改成線上，今年選在10月1日、2日在南方澳第三漁港登場，同時再度結合最有海味的文化慶典「鯖魚祭」踩街，各種海洋、漁村、捕魚意象的創意造型盡出，另有擲包子等活動，現場熱鬧滾滾。

蘇澳鎮長李明哲說，踩街當中最吸睛的，莫過於宜蘭縣討海文化保育協會打造4.21公尺長的芭蕉旗魚裝置藝術，這源於百年前南方澳漁港築成初期，日本漁業移民引進「鏢旗魚」技術，帶動日後南方澳討海漁法，盼藉此喚起南方澳1960年代以前曾為「旗魚港」雅譽。

宜蘭縣海洋及漁業發展所表示，透過「食魚教育行動劇」、「混水摸魚」、「鯖舟競速」等趣味活動，讓民眾體驗漁民從事魚貨加工的辛苦、免費帶走新鮮魚貨、乘坐鯖魚獨木舟接近海洋，進而傳遞漁業知識、食魚觀念，以及推廣海洋休閒活動，也盼能帶動鯖魚節行銷量能。