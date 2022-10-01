流感疫苗開打!花蓮獲配9萬劑 衛生所、合約院所可接種

公費流感疫苗今天開打，花蓮縣獲中央配發9萬劑流感疫苗，縣府再自購1600劑提供高中職以下教職員施打。衛生局表示，今天第一階段包括65歲以上長者、醫事防疫人員、孕婦等族群，可至13鄉鎮市衛生所、52間合約院所施打；若是確診者，只要過急性期也可以施打。

花蓮市衛生所一早就排起人龍，等待接種，衛生局長朱家祥也加入，接受施打疫苗。李姓長者說，每年都會來打公費流感疫苗，早點施打，就可以在流感高峰期來臨時獲得完整保護力。

衛生局長朱家祥說，秋冬是流行性感冒好發季節，為減少感染以及可能造成的重症及死亡，「勤洗手、戴口罩、施打疫苗」是最有效防範流感的方法，呼籲符合資格的民眾儘早接種。

不少民眾因確診新冠肺炎，不知道能不能短期間內再接種流感疫苗。朱家祥說，新冠與流感病毒株不同，染疫後產生的抗體也不同，就算剛確診新冠肺炎，還是可能再感染流感病毒，只要確認新冠肺炎症狀已緩解、過了急性期，就可以施打流感疫苗。新冠與流感的疫苗可以同時接種在不同手臂上，民眾可與醫師討論適合的接種方式

衛生局表示，獲中央配發9萬劑，今天起分兩階段施打。今起第月底的第一階段人員，對象包含醫事防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長照等機構受照顧者及工作人員、6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、高風險慢性病人、BMI>30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中職學生、6個月內嬰兒的父母、幼兒園、托育機構人員、禽畜業及動物防疫相關人員等對象。

11月1日起為第二階段，50至54歲無高風險慢性病成人可施打。若民眾接種踴躍，劑量用完，會再向中央申請。