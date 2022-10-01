快訊

驚悚畫面曝光！智利體育場看板「爬滿觀眾」應聲倒下

拯救休退學海嘯...台大設學習辦公室 政治、工管學生搶諮詢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

流感疫苗開打!花蓮獲配9萬劑 衛生所、合約院所可接種

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
公費流感疫苗今天起開打，花蓮縣衛生所一早就有不少長輩前往接種。記者王燕華／攝影
公費流感疫苗今天起開打，花蓮縣衛生所一早就有不少長輩前往接種。記者王燕華／攝影

公費流感疫苗今天開打，花蓮縣獲中央配發9萬劑流感疫苗，縣府再自購1600劑提供高中職以下教職員施打。衛生局表示，今天第一階段包括65歲以上長者、醫事防疫人員、孕婦等族群，可至13鄉鎮市衛生所、52間合約院所施打；若是確診者，只要過急性期也可以施打。

花蓮市衛生所一早就排起人龍，等待接種，衛生局長朱家祥也加入，接受施打疫苗。李姓長者說，每年都會來打公費流感疫苗，早點施打，就可以在流感高峰期來臨時獲得完整保護力。

衛生局長朱家祥說，秋冬是流行性感冒好發季節，為減少感染以及可能造成的重症及死亡，「勤洗手、戴口罩、施打疫苗」是最有效防範流感的方法，呼籲符合資格的民眾儘早接種。

不少民眾因確診新冠肺炎，不知道能不能短期間內再接種流感疫苗。朱家祥說，新冠與流感病毒株不同，染疫後產生的抗體也不同，就算剛確診新冠肺炎，還是可能再感染流感病毒，只要確認新冠肺炎症狀已緩解、過了急性期，就可以施打流感疫苗。新冠與流感的疫苗可以同時接種在不同手臂上，民眾可與醫師討論適合的接種方式

衛生局表示，獲中央配發9萬劑，今天起分兩階段施打。今起第月底的第一階段人員，對象包含醫事防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長照等機構受照顧者及工作人員、6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、高風險慢性病人、BMI>30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中職學生、6個月內嬰兒的父母、幼兒園、托育機構人員、禽畜業及動物防疫相關人員等對象。

11月1日起為第二階段，50至54歲無高風險慢性病成人可施打。若民眾接種踴躍，劑量用完，會再向中央申請。

符合資格民眾，可依時間攜帶身分證及健保卡到縣內52間流感疫苗合約院所及13鄉鎮市衛生所預約施打，合約院所名單可上衛生局網站（http://www.hlshb.gov.tw）查詢。

花蓮縣衛生局今天辦記者會，呼籲符合資格民眾儘早施打公費流感疫苗。記者王燕華／攝影
花蓮縣衛生局今天辦記者會，呼籲符合資格民眾儘早施打公費流感疫苗。記者王燕華／攝影
公費流感疫苗今天開跑，花蓮縣不少民眾一早就到衛生所接種。圖／花蓮縣衛生局提供
公費流感疫苗今天開跑，花蓮縣不少民眾一早就到衛生所接種。圖／花蓮縣衛生局提供

流感疫苗 衛生局 新冠肺炎

延伸閱讀

30度大熱天打流感疫苗 桃園出現電腦當機 長者辛苦排隊

雲林開打公費流感疫苗 這幾類學生醫護駐校施打

公費流感疫苗開打 南市衛生局：和新冠肺炎疫苗施打不衝突

高雄展覽館明同步施打公費流感疫苗及次世代莫德納疫苗

相關新聞

南方澳斷橋 監委查立碑「公文旅行」

宜蘭縣南方澳跨港大橋2019年斷橋，造成6名外籍漁工罹難，宜蘭縣漁工職業工會昨天辦「外籍漁工罹難三週年追思紀念會」哀悼逝...

流感疫苗開打!花蓮獲配9萬劑 衛生所、合約院所可接種

公費流感疫苗今天開打，花蓮縣獲中央配發9萬劑流感疫苗，縣府再自購1600劑提供高中職以下教職員施打。衛生局表示，今天第一...

用樂觀正向思考影響孩子 舞蹈家布拉瑞揚感謝母親身教

排灣族國際舞蹈家布拉瑞揚的母親張弘嬌，獲選台東縣金峰鄉模範老人，布拉瑞揚感謝母親樂觀、積極助人身教，鼓勵他正向思考、追求...

睽違10多年基隆中砂森林步道重啟 通海門天險看基隆港

睽違10多年的基隆「中砂登山步道」將重啟，為難得的原始森林林道，從豐稔街可直通國定古蹟二沙灣砲台，近日經地方爭取，高公局...

議員批打卡市長 林右昌反問8年前基隆

基隆市在野黨3位議員昨天聯合質詢，送「打卡市長」牌給市長林右昌，指打卡亮點再多，也堆疊不出讓市民好好生活的城市。林右昌說...

台東近海4.8地震 無災情傳出 民眾還是心驚驚！

台東今晚10點37分發生芮氏規模4.8有感地震，震央位於近海，深度17.1公里，最大震度東河鄉4級，台東市3級。所幸經台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。