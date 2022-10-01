用樂觀正向思考影響孩子 舞蹈家布拉瑞揚感謝母親身教

排灣族國際舞蹈家布拉瑞揚的母親張弘嬌，獲選台東縣金峰鄉模範老人，布拉瑞揚感謝母親樂觀、積極助人身教，鼓勵他正向思考、追求理想，他15歲考上舞蹈班時雖然父親不支持，但母親卻送他第1套傳統服、默默支持他，是他成長茁壯 最大動力。

台東縣政府今天表揚38名模範老人及敬老楷模，縣府特別為每一位獲獎長輩，製作客製化公仔獎座，編輯印製專屬封面紀念專刊， 拍攝大幅優良事績海報，由議長吳秀華等人 陪同走紅地毯，再由縣長饒慶鈴迎接，逐一上台頒獎表揚，布拉瑞揚也在母親張弘嬌受獎時上台合影、開心自拍。

布拉瑞揚表示，母親國小畢業後，因為長女身分必須在家幫忙、沒機會念書，但母親正面能量對家人影響很大，尤其是身教影響，他和姐姐從小到大，幾乎看到的母親就是笑臉迎人，從不談負面、道人長短，幾乎看不到負面情緒，永遠以鼓勵口吻提醒孩子、家人，也幫助教會、部落族人。

張弘嬌靦腆表示，從年輕時就很積極參加部落活動，無論婚喪喜慶都願意參與、幫忙，雖然自家環境能力有限，但總希望能夠以綿薄之力幫助需要幫助的人，她也謙虛表示一生平凡，大概是孩子有很好成就，她才有機會得獎。