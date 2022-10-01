基北快捷公車1550B、1550C減班？調整全程車改直達車

基隆市中山區第二條往來基隆、台北的的快捷公車1550B、1550C，9月14日才通車，近日就傳出將調整班次，通勤民眾擔心會減班向民代反映。經立委蔡適應向泰樂客運詢問，並沒有減班而是把全程車改為直達車，節省搭車時間。

1550B為經基隆火車站，行駛國一的全程車；1550C為不經基隆火車站，行駛國三到國一的直達車。均直達台北市中心，依里程來計費。

但通車後，通勤族多所反映，1550B路線為全程車班次，途經基隆火車站，但乘客認為單程往返兩端，會多增加半小時的通勤時間，建議調整行駛為1550C直達車，以減少通勤服務。

蔡適應今天指出，1550B及1550C是他積極向交通部、向公路總局爭取的快捷公車，大大優化了中山區的交通，增加民眾往返台北市的通勤選擇，想不到最近業者突然發布班次調整公告，讓民眾都嚇了一大跳。

經向業者協調與提醒，快捷公車並非減班，而是變成直達車，大家不要緊張。業者原本平日1550B提供35班次、1550C提供19班次，自10月3日起，不只全程車全面調整為直達車路線行駛；班次的部分，在平日1550B提供23班次，1550C則加碼提供為29班次，而在早晚尖峰時間也並未減少班次，僅調整為行駛直達車，讓上下班通勤可更快速抵達目的地。

1550B從中山區大慶大城社區發車，沿途行經中和國小、大竿林(一)、德安路口(孚基煤礦)、經國學院、中山區行政大樓、中華路口、基隆火車站、上基隆端交流道前往台北；1550C快捷公車從中山區大慶大城社區發車，沿途行經中和國小、大竿林(一)、德安路口(孚基煤礦)、經德安路上德安交流道前往台北。