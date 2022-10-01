睽違10多年基隆中砂森林步道重啟 通海門天險看基隆港

睽違10多年的基隆「中砂登山步道」將重啟，為難得的原始森林林道，從豐稔街可直通國定古蹟二沙灣砲台，近日經地方爭取，高公局同意開放通行，並闢設新入口，沿途除享受芬多精外，還可眺望基隆港等山海美景。

中砂登山步道為森林步道，步道長340公尺，市政府10多年前斥資320萬元闢建。部分路段有繩索扶手，沿途有石桌、石椅，並有平台可俯瞰整個基隆港，看船隻作業及進出港情景，視野廣闊。中間高處有眺望台，基隆港、外木山及協和電廠都看得到，沿途蟲鳴鳥叫。

議員藍敏煌表示，正信隧道拓寬工程民國96年動工，當時為了便民先開闢便道以利民眾通行使用，完工後接著爭取結餘款開闢完整的「中砂登山步道」，可以直接從豐稔街通往二砂灣砲台，但2年後因港東聯外道路台62線進行隧道工程，把登山入口截斷，公路總局認為認為隧道上方不宜有步道，步道就此中斷。

議員藍敏煌說，經不斷向高公局爭取終於獲得同意再次開放通行，1年前再次動用零星工程款，開闢新的入口處並重整步道，並經志工除草重見天日。目前，中砂登山步道已正式修建完畢，沿途蟲鳴鳥叫，還可以俯瞰整個基隆港，絕對是民眾登山休閒的好去處。

最近很多民眾前往體驗森林步道，入口處從豐稔街132號公寓旁巷子進去到底，有新設入口步道指標，沿途有階梯、枕木、原始林道等，但部分枕木有損壞要小心，蚊子也很多。藍敏煌邀民眾10月8日上午到步道健走，享受重啟後森林步道。