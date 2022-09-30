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基隆長者7萬2千人重陽禮金各1千 林右昌探視百歲人瑞

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長林右昌今天探視2位百歲人瑞，表達祝賀。圖／基隆市政府提供
市長林右昌今天探視2位百歲人瑞，表達祝賀。圖／基隆市政府提供

基隆市今年年滿65歲長者符合資格長者有7萬2千多人，於重陽節每人發放重陽敬老禮金1000元；百歲以上長者共計100人，每人發放重陽敬老禮金6000元及敬老禮品。市長林右昌今天探視2位百歲人瑞，表達祝賀。

林右昌今天由社會處長吳挺鋒及暖暖區區長蔡春堂陪同，前往年滿100歲的于於愛月奶奶及年滿106歲楊金緞奶奶家中探視。

于於愛月奶奶今年剛滿百，榮眷退休育有1子1女，現生活起居由女兒及外傭照料，生活恬淡平安。于於奶奶因6年前摔倒，頭部開刀後造成身體不平衡，聘外籍看護照顧，女兒也退休在家陪伴她。今年7月中開始享有長照的專人服務指導及輔具的補助，輪椅協助腳力，得到更好照顧、舒適的生活。

假日兒孫返家，三代同堂陪伴奶奶，享受天倫之樂，于於奶奶的長壽、養生之道為「正常規律生活作息」。

來到年滿106歲的楊金緞阿嬤家中，林市長等人無不對她的健康狀態表示驚訝，金緞阿嬤年輕時就養成健走習慣，每個禮拜固定一次從暖暖走登山步道到七堵，即使目前行動不便，仍會每天定時做養生操，從不間斷。

她說起話來中氣十足，平日常保持笑臉且注意飲食。她以台語暢談長壽養生之道，主要吃好睡好 「知足常樂，保持良好運動習慣。」

林右昌說，這次是他在市長任內最後一次來向人瑞致意，看到大家耳聰目明，實在是晚輩的福氣。

今年重陽節敬老禮金已於9月29日發放，禮金直接劃撥入長輩郵局帳戶，方便長輩就近至各地郵局提領，減少路程奔波。

目前基隆最年長的百歲長者為民國前1年出生、年滿112歲的暖暖區董喜亭爺爺。基隆目前百歲以上長者共計100位，平均年齡102歲。

市長林右昌今天探視2位百歲人瑞，表達祝賀。圖／基隆市政府提供
市長林右昌今天探視2位百歲人瑞，表達祝賀。圖／基隆市政府提供

奶奶 基隆 林右昌

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