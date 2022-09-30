台鐵富里至玉里搶修 劉櫂豪促做好公路接駁
台東強震花東鐵路受損，目前花蓮富里至玉里尚在搶修中，造成台東民眾不便。民進黨台東縣長參選人、立委劉櫂豪要求交通部公路接駁以民眾需求優先。
劉櫂豪今天發布新聞稿表示，強震造成鐵路橋梁受損，花東間鐵路中斷，目前部分路段已完成檢修恢復通行，僅剩富里至玉里間仍持續搶修，中斷期間富里至玉里段以公路接駁方式辦理。
現行台鐵台東至富里間火車每日上午6時至晚上9時以每30分鐘開行一列次為原則，開行對號列車6列次、區間車60列次。
玉里至富里間以公路接駁方式，班次配合火車時刻開行，候車時間15分鐘以內，車程約30至35分鐘。公路接駁辦理時間：玉里往富里上午6時30分至晚上10時，富里往玉里上午6時至晚上10時10分。
劉櫂豪表示，他會持續要求台鐵局確實做好富里至玉里間公路接駁，以民眾需求優先，確保民眾搭乘權益。
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