快訊

高虹安是中國千人計畫成員？柯文哲：反對民進黨就被抹紅

直播／第二屆500盤星光晚宴登場 名流、藝人到場眾星雲集

林秉樞施暴高嘉瑜判2年10個月 恐只需「服刑14天」原因曝光

台東身心障礙者鐵人賽 同儕互助親子協力顯溫馨

中央社／ 台東縣30日電

台東200多名身心障礙者今天挑戰鐵人障礙賽，競賽場上同儕互助牽手跑、親子同心抵終點，身心障礙者無畏艱困，處處充滿溫馨。

「加油，不能放棄！」台東地區身心障礙者今天上午展開運動i台灣2.0「身心障礙者鐵人障礙賽」，挑戰路跑、單車、水陣3大關卡，其中不乏乘坐輪椅的肢體障礙者，由家人出動協助推行抵達終點，也有怕生的中重度智能障礙者在加油團鼓勵下，緊牽志工的手勇敢邁步，完成人生第一場賽事。

今年台東縣辦理運動i台灣2.0「身心障礙者鐵人障礙賽」由牧心智能發展中心主辦，邀請台東縣智障者家長協會、救星教養院、慎修養護中心、紫萱草關懷協會等機構師生與家長參與。

活動今天早上9時由牧心智能發展中心董事長邱欽聖主持揭開序幕，鐵人三太子特地到場帶領全場跳起健康操，每名參賽者都被開心氛圍感染，情緒高昂，倒數鳴槍起跑，毫不猶豫向前衝刺。

牧心團隊貼心準備協力車、單車，讓熱衷騎乘單車的身心障礙者有機會在第2關卡發揮腳力與平衡感，即使不會騎單車也能體驗協力車奔馳吹風；精心設計的水槍陣壓軸，讓汗水淋漓的參賽者在抵達終點前來場暢快的戲水，同時也考驗了反應能力，尖叫、歡笑聲不絕於耳。

賽場上處處溫馨，有手牽手互相鼓勵不放棄的同伴、家長沿途鼓勵孩子向前的溫柔耳語、家人出動輪流推輪椅。牧心智能障礙者小錡在這場賽事中奪冠，興奮分享喜悅，比賽過程激發他的思維與潛能，懂得運用體力分段發揮，連指導老師都覺得驚喜。

牧心智能發展中心主任許惠雅表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，基於保護原則，許多身心障礙者即使規劃運動也多數在機構或家中進行，如今有機會到戶外盡情跑跳；令她感動的是，每名身心障礙者都願意嘗試挑戰體能與腦力，姑且不論結果，過程中的親子陪伴、同儕互助就令人覺得珍貴開心。

單車 台東 親子

延伸閱讀

台東縣身心障礙者鐵人障礙賽今登場 活動溫馨感人

瑪利亞學員好怕「捅鼻孔」 企業展愛捐贈唾液快篩劑

闖高雄廢棄眷村偷單車 她辯「撿回收」慘遭判刑

台東縣「身心障礙者鐵人障礙賽」30日登場

相關新聞

基捷最新進展環評報環保署 林右昌：八堵到基隆一定蓋

基隆市議員楊秀玉、莊錦田今天質詢時關切基隆捷運進度，市長林右昌說，目前的進度已跨出一大步，9月底環評已提報環保署，期待今...

台東縣身心障礙者鐵人障礙賽今登場 活動溫馨感人

台東縣200名身心障礙者今天展開運動i台灣2.0「身心障礙者鐵人障礙賽」，挑戰路跑、單車、水陣三大關卡，其中不乏乘坐輪椅...

今與交通部長協調 蔡適應：9026不會停駛 基隆通勤族放心

大都會及首都客運聯營的9026國道路線，因長期虧損和疫情衝擊將行駛到10月底，11月1日起擬由新業者福和客運接手，但傳出...

百年老鋼琴重生 物歸原主台東基督教醫院

台東服務移民署專員陳允萍，日前獲贈1部百年老鋼琴，經得知老鋼琴主人為曾服務於台東基督教醫院人稱台東小兒科之父的龍樂德醫師...

議員質疑亮點建設送「打卡市長」牌 林右昌反問8年前破敗樣

基隆市國民黨議員張淵翔、無黨議員王醒之及時代力量議員陳薇仲今天聯合質詢，送「打卡市長」牌給市長林右昌，指在各項民調基隆的...

遭酗酒夫家暴…陸配轉當照服員展開新人生 就業獎勵幫助大

基隆市一名40多歲大陸籍配偶小雨（化名），經友人介紹嫁到台灣，沒想到丈夫有酗酒習慣，酒後對其施暴，在社工協助下離開並到安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。