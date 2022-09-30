台東身心障礙者鐵人賽 同儕互助親子協力顯溫馨

台東200多名身心障礙者今天挑戰鐵人障礙賽，競賽場上同儕互助牽手跑、親子同心抵終點，身心障礙者無畏艱困，處處充滿溫馨。

「加油，不能放棄！」台東地區身心障礙者今天上午展開運動i台灣2.0「身心障礙者鐵人障礙賽」，挑戰路跑、單車、水陣3大關卡，其中不乏乘坐輪椅的肢體障礙者，由家人出動協助推行抵達終點，也有怕生的中重度智能障礙者在加油團鼓勵下，緊牽志工的手勇敢邁步，完成人生第一場賽事。

今年台東縣辦理運動i台灣2.0「身心障礙者鐵人障礙賽」由牧心智能發展中心主辦，邀請台東縣智障者家長協會、救星教養院、慎修養護中心、紫萱草關懷協會等機構師生與家長參與。

活動今天早上9時由牧心智能發展中心董事長邱欽聖主持揭開序幕，鐵人三太子特地到場帶領全場跳起健康操，每名參賽者都被開心氛圍感染，情緒高昂，倒數鳴槍起跑，毫不猶豫向前衝刺。

牧心團隊貼心準備協力車、單車，讓熱衷騎乘單車的身心障礙者有機會在第2關卡發揮腳力與平衡感，即使不會騎單車也能體驗協力車奔馳吹風；精心設計的水槍陣壓軸，讓汗水淋漓的參賽者在抵達終點前來場暢快的戲水，同時也考驗了反應能力，尖叫、歡笑聲不絕於耳。

賽場上處處溫馨，有手牽手互相鼓勵不放棄的同伴、家長沿途鼓勵孩子向前的溫柔耳語、家人出動輪流推輪椅。牧心智能障礙者小錡在這場賽事中奪冠，興奮分享喜悅，比賽過程激發他的思維與潛能，懂得運用體力分段發揮，連指導老師都覺得驚喜。

牧心智能發展中心主任許惠雅表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，基於保護原則，許多身心障礙者即使規劃運動也多數在機構或家中進行，如今有機會到戶外盡情跑跳；令她感動的是，每名身心障礙者都願意嘗試挑戰體能與腦力，姑且不論結果，過程中的親子陪伴、同儕互助就令人覺得珍貴開心。