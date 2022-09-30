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宜蘭首推「咖啡甜點節」 林姿妙邀你品味好生活當網美

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
「品味宜蘭·咖啡甜點節」今起開跑，活動為期1個多月。記者林佳彣／攝影
「品味宜蘭·咖啡甜點節」今起開跑，活動為期1個多月。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣政府首度舉辦「品味宜蘭·咖啡甜點節」，集結縣內12鄉鎮市共138家特色好店，規劃咖啡甜點在地市集、深度交流小聚，更將千層派、戚風蛋糕等16條主題遊覽路線做成咖啡包地圖，為期1個多月的活動今天開跑，縣長林姿妙邀請全國鄉親一起來品嘗宜蘭好生活、打卡當網美。

近年來，宜蘭的咖啡廳、甜點店如雨後春筍，不少青年朋友創業圓夢，打造舒適空間，提供美味飲品與甜點，吸引越來越多人造訪。縣府今年特別將兩者結合，推出「品味宜蘭·咖啡甜點節」，不以競賽為主軸，而是希望讓民眾更多認識店家與餐點。

咖啡甜點節今起持續到11月初，風格市集共2周末，「唯美森林派對」、「小動物野餐時刻」的主題活動，國慶連假10月8日、9日在冬山火車站橋下登場，10月22日、23的「夢幻甜美聖地」及「繽紛童話樂園」則在中興文創園區南榕廣場，4場均會發送各100份限量好禮。

縣府勞工處表示，12場限量報名的交流小聚，帶領大家手做紅心芭樂盆栽蛋糕、學挑咖啡豆和烘豆等深度體驗，每場限額20人，首場將於10月3日揭開序幕。詳情可上官網查詢（https://tasteyeeland.tw )，未來也會有職人故事的分享。

縣長林姿妙說，宜蘭依山傍海讓人更容易親近大自然，不只在地特色美食多，店家精心製作的咖啡、甜點更不容錯過，邀請大家來感受宜蘭質感好生活。

宜蘭今年首推「品味宜蘭·咖啡甜點節」，集結縣內12鄉鎮市共138家特色好店。記者林佳彣／攝影
宜蘭今年首推「品味宜蘭·咖啡甜點節」，集結縣內12鄉鎮市共138家特色好店。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙邀請全國鄉親一起來宜蘭喝咖啡、吃蛋糕、打卡當網美。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣長林姿妙邀請全國鄉親一起來宜蘭喝咖啡、吃蛋糕、打卡當網美。圖／宜蘭縣政府提供

咖啡廳 甜點 宜蘭

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