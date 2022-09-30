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基捷最新進展環評報環保署 林右昌：八堵到基隆一定蓋

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基捷最新進展，環評已報環保署，林右昌：八堵到基隆一定會蓋。記者游明煌／翻攝
基捷最新進展，環評已報環保署，林右昌：八堵到基隆一定會蓋。記者游明煌／翻攝

基隆市議員楊秀玉、莊錦田今天質詢時關切基隆捷運進度，市長林右昌說，目前的進度已跨出一大步，9月底環評已提報環保署，期待今年底前通過，緊接著明年1、2月綜合規畫定案，這兩個重要關鍵通過後就可順利推動基隆捷運，林右昌並說，八堵到基隆一定會蓋，重點是要怎麼蓋、採取什麼方案，地方必須要有共識。

莊錦田說，現在基隆捷運到底進行到哪裡，基隆人都很關心，希望市長說明清楚。

楊秀玉也表示，基隆人很關心基隆捷運的八堵到基隆段到底會不會蓋？什麼時候再召開公聽會，要讓基隆人自己決定，而不是每逢選舉又成為政客操作的議題。

林右昌說明，目前最近進度，9月23日環境影響評估修正報告已經送出交通部，提報環保署，這是非常大的一大步，期待環評能在年底之前通過，這對捷運建設是很重大一步；接下來重要的是綜合規畫，環評是綜規完成的要件，明年1、2月綜合規畫就可以定案，這就是捷運建設兩個重要關鍵。

「在我任內能夠把基隆捷運推到這個程度，也是過去到現在從來沒有過的成果」林右昌說。

林右昌還說，八堵到基隆一定會蓋，重點是要怎麼蓋、採取什麼方案，地方必須要有共識；其次，基捷並不是如過去由地方政府所提出，現在是由中央主導，目前規畫由鐵道局來規畫，不是市府提出。要採地下化、平面或是高架，路線要採哪條？地方要有共識，中央才有辦法繼續往下做。

林右昌指出，現在中央在主導，不管計畫完整度與台北、新北串接問題，都是務實處理也得有很大的進展，包括路線、場站已經確定、經費分攤已談好；而改變路線不是基隆市政府改變路線，是依據台北市提出兩個車站地下化的需求，還有新北市在汐止原規畫路線施工難度太高，且對汐止未來交通衝擊太大，所以新北市府也提出路線修正優化構想。

林右昌表示，如果大家查一下其他城市捷運路線的規畫，基隆捷運建設這幾年是最有進展的，相信資深議員都非常有感。

基捷最新進展，環評已報環保署，林右昌：八堵到基隆一定會蓋。記者游明煌／攝影
基捷最新進展，環評已報環保署，林右昌：八堵到基隆一定會蓋。記者游明煌／攝影

基隆捷運 林右昌

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