台東縣身心障礙者鐵人障礙賽今登場 活動溫馨感人

台東縣200名身心障礙者今天展開運動i台灣2.0「身心障礙者鐵人障礙賽」，挑戰路跑、單車、水陣三大關卡，其中不乏乘坐輪椅的肢體障礙者，由家人出動協助推行抵達終點，也有怕生的中重度智能障礙者在加油團鼓勵下，緊牽志工的手勇敢邁步，完成人生第一場賽事。

財團法人台東縣私立牧心智能發展中心主任許惠雅說，疫情期間，基於保護原則，許多身心障礙者即使規畫運動也多數在機構或家中進行，如今有機會到戶外盡情跑跳；令她感動地是，每位身心障礙者都願意嘗試挑戰，姑且不論結果，過程中的親子陪伴、同儕互助就覺得珍貴開心。

由台東縣政府指導、牧心智能發展中心主辦的運動i臺灣2.0「身心障礙者鐵人障礙賽」，邀請台東縣智障者家長協會、救星教養院、慎修養護中心、紫萱草關懷協會等機構師生與家長參與，共計200位身心障礙者報名關卡挑戰。

第一關卡須完成南島大道路跑考驗，參賽者部分礙於肢體限制僅能緩步健走，在老師與志工陪同鼓舞下，烈日當頭揮汗如雨也未放棄；肢體障礙者廖先生推著輪椅笑說：「疫情悶壞了，再熱也要出來活動一下，也考驗看看自己過去的體能訓練與體力能耐。」