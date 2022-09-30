快訊

林秉樞判2年10個月 高嘉瑜「已被迫沒穿衣服」哽咽：判太輕

無情最是帝王家…英國女王死亡證明公布 意外曝哈利「不堪內幕」

學生午餐吃在地產銷履歷米 農糧署補貼價差

中央社／ 花蓮縣30日電

農糧署推動產銷履歷米供應學生午餐，補貼價差，讓學校用申購公糧食米的價格就能買可溯源的產銷履歷食米，農糧署東區分署長徐煇妃說，宜花東採購在地好米，學生從小吃好米。

徐煇妃、農糧署糧食儲運組長黃昭興等人今天到花蓮營養午餐供應業者「香又香」工廠了解推動狀況。徐煇妃指出，花蓮自去年5月起試辦產銷履歷驗證食米供應學校營養午餐，110學年度開始擴大到宜花東3縣市全面推動。

徐煇妃說，學校午餐採用國產可溯源食材，包括蔬菜、水果、雜糧及豆魚肉蛋類都是3章1Q驗證食材，餐盤上最後一塊拼圖主食「食米」也供應通過產銷履歷驗證食米讓學校採購，讓學生吃得更安心。

她指出，產銷履歷米申購學校端只需負擔每公斤新台幣17.8元，剩下的26.8元由農糧署補貼，花蓮每年供應量約237公噸，現在宜花東3縣學生的午餐產銷履歷米全數使用在地米。

黃昭興指出，推動地產地銷還可減少食物里程，降低碳排放，讓學生從小吃花蓮米，長大也能愛惜在地米。

花蓮縣政府推動免費營養午餐，國中每餐50元提供4菜1湯，國小每餐45元提供3菜1湯，費用皆由縣府吸收；行政院今年5月編列補助，學校午餐採用國產可溯源食材獎勵金，補助款從每餐6元提高到10元，偏鄉地區學校從10元提高到14元。

產銷履歷 花蓮 農糧署

延伸閱讀

農糧署推動 花蓮學生午餐採用在地產銷履歷米

推動淨零增加土壤碳匯 農糧署擴大補助有機肥

影／溯源餐廳評鑑 大安農會飛天豬主題餐館連三年獲最高三顆星 　　

蕉價崩嘉縣農民要求去化 農糧署南區評估不啟動：價格回升

相關新聞

議員質疑亮點建設送「打卡市長」牌 林右昌反問8年前破敗樣

基隆市國民黨議員張淵翔、無黨議員王醒之及時代力量議員陳薇仲今天聯合質詢，送「打卡市長」牌給市長林右昌，指在各項民調基隆的...

基捷最新進展環評報環保署 林右昌：八堵到基隆一定蓋

基隆市議員楊秀玉、莊錦田今天質詢時關切基隆捷運進度，市長林右昌說，目前的進度已跨出一大步，9月底環評已提報環保署，期待今...

台東縣身心障礙者鐵人障礙賽今登場 活動溫馨感人

台東縣200名身心障礙者今天展開運動i台灣2.0「身心障礙者鐵人障礙賽」，挑戰路跑、單車、水陣三大關卡，其中不乏乘坐輪椅...

今與交通部長協調 蔡適應：9026不會停駛 基隆通勤族放心

大都會及首都客運聯營的9026國道路線，因長期虧損和疫情衝擊將行駛到10月底，11月1日起擬由新業者福和客運接手，但傳出...

百年老鋼琴重生 物歸原主台東基督教醫院

台東服務移民署專員陳允萍，日前獲贈1部百年老鋼琴，經得知老鋼琴主人為曾服務於台東基督教醫院人稱台東小兒科之父的龍樂德醫師...

遭酗酒夫家暴…陸配轉當照服員展開新人生 就業獎勵幫助大

基隆市一名40多歲大陸籍配偶小雨（化名），經友人介紹嫁到台灣，沒想到丈夫有酗酒習慣，酒後對其施暴，在社工協助下離開並到安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。