南方澳斷橋6人罹難今追思 監委啟動調查促設工殤紀念碑

宜蘭縣南方澳跨港大橋2019年斷橋，造成6名外籍漁工罹難、12人受傷，宜蘭地檢署8月偵結起訴6人，新橋重建預計12月完工。事發屆滿3年，宜蘭縣漁工職業工會今天舉辦「外籍漁工罹難三週年追思紀念會」哀悼逝者，監察委員紀惠容也已啟動調查促設工殤紀念碑，以免「公文旅行」再發生，盼藉協商各單位達共識，期待明年追思能見其落成。

3年前10月1日早上9點30分，南方澳跨港大橋突然斷毀，壓垮橋下3艘漁船且釀多人死傷。6名罹難外籍漁工均為宜蘭縣漁工職業工會成員，該會連續3年舉辦追思紀念會，透過默哀、逝者照片前獻花，訴說無盡的思念。

今天外籍漁工罹難三週年追思紀念會，監察委員紀惠容、蘇澳區漁會理事長蔡源龍與總幹事陳春生等人出席。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華表示，3年前提出盼能設置工殤紀念碑，不只紀念罹難6人，也盼重視勞工安全，然而大家關注的都是新橋進度，有名有姓的6條人命卻沒有，不禁讓人感到悲傷。未來每年仍會舉辦追思會，持續爭取立碑。

監察委員紀惠容今天到場表示，政府曾允諾設置工殤紀念碑，相關單位遲未有共識，一直公文旅行，不曉得是勞動部、漁業署或交通部要負責，9月已啟動調查釐清。

紀惠容說，事件在漁工心中留有很大創傷，並認為「蓋一個紀念碑沒有那麼困難，沒有人反對紀念碑，只是要怎麼蓋而已」，希望透過協商促使立碑有所進展，明年追思時能見其落成。

蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，若沒有漁工，船長無法生存下去，兩者關係緊密，漁會願意作為平台一同解決問題，今天藉著追思會能更多了解漁工的貢獻，未來也會繼續扶持他們。