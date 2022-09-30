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古董鋼琴曾伴台東小兒科之父傳愛 陳允萍物歸原主

中央社／ 台東縣30日電

台東無黨籍縣議員參選人陳允萍獲贈一台古董鋼琴，因意外發現曾是台東基督教醫院小兒科之父、醫師龍樂德所有，他今天讓鋼琴回到台東基督教醫院，讓世人知道龍樂德的奉獻。

鋼琴的白鍵已經泛黃，琴椅和琴身的木製材質出現斑駁的顏色；不過，琴聲依然清脆。陳允萍將這個古董鋼琴贈送給台東基督教醫院。

在悠揚的琴聲中陳允萍細說和這個鋼琴的緣分，他說，20年前他到一名美國朋友家作客，看到朋友家有一台老鋼琴，於是他開玩笑說「若是不要可以送給我」，他早已忘了這件事，沒想到今年2月間接到朋友電話，要將鋼琴送給他。

陳允萍的朋友說，小孩長大外出求學及工作都離開台東了，很少彈琴，因此履行承諾將鋼琴送給他。

陳允萍說，他半信半疑地去朋友家看這部老鋼琴，因看起來還堪用，外表也還可以，很高興請人將這部鋼琴載回家，但沒有進一步維修，心中想這鋼琴大概只能擺在服務處裝飾用。

後來他擦拭鋼琴時發現，這是一部從美國運來的古董鋼琴，這個品牌在台灣並不常見，所以好奇查了一下，竟是18世紀中美國音樂家William Bradbury所創立，是美國本土品牌鋼琴。

陳允萍好奇追蹤鋼琴的主人，又是一次驚訝。陳允萍說，這台鋼琴原先是一名長老教會宣教士所有，接著是人稱台東小兒科之父的美國籍醫生龍樂德。龍樂德初抵台時，先在台中學中文，就住在這宣教士家中，便買下了這台鋼琴。這台鋼琴自此跟著龍樂德一家人到了台東，直到買了電子琴後，龍樂德才將它轉給另一名宣教士，也就是送琴給陳允萍的美國朋友，最後這部鋼琴輾轉到他的服務處。

陳允萍說，他雖然很喜歡美國朋友送給他的這份禮物，但與其放在他服務處個人品味，更適合放在龍樂德過去行醫傳教的台東基督教醫院裡面，讓世人都知道這段龍樂德為台東人奉獻的過去。

「這是一台阿祖級的鋼琴」協助東基修復這台骨董鋼琴的調音師曾德貴說，鋼琴推估已有近百年歷史，音色清脆、典雅是Bradbury鋼琴的特色。但這家廠牌早已不再生產新鋼琴。

1978年，龍樂德帶著妻子及4名子女前來台東服務，40歲到台灣才開始學國語，擔任台東基督教醫院小兒科醫師，為兒童健康把關，2002年65歲退休返美，獲得「台東小兒科之父」稱譽，也在2005年獲頒第一屆醫療奉獻獎。

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