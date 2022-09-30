百年老鋼琴重生 物歸原主台東基督教醫院

台東服務移民署專員陳允萍，日前獲贈1部百年老鋼琴，經得知老鋼琴主人為曾服務於台東基督教醫院人稱台東小兒科之父的龍樂德醫師，因此，陳不藏私，將老鋼琴物歸原主給東基，並在今天擧辦儀式，場面很溫馨。

陳允萍說，今年2月突然接到一通美國友人的電話表示20年前去他家做客時曾開玩笑提到客廳那台老鋼琴若不要送他，友人履行20年前諾言。許多台東人都非常感念龍醫師對台東這偏鄉的偉大貢獻，於是和東基商量後，決定將這部老鋼琴給醫院。

捐贈儀式在東基辦理，醫院安排唱詩班配合老鋼琴的琴音，唱出美妙的詩歌，並致贈感謝狀給陳。東基表示，這台Bradbury古董鋼琴原先是一位長老教會宣教士所有，這位宣教士因故必須搬離台灣。龍醫師初抵台時，先在台中學中文，就住在這宣教士家中，便買下了這台鋼琴。

這台鋼琴自此跟著龍醫師一家人到了台東，直到龍醫師買了Roland電子琴後，才將它轉給另一位宣教士。龍醫師是一位非常喜歡彈琴的人，不管是退休前、或是在2014年再度「回家」時，都能看到他在鋼琴旁的身影。