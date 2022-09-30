快訊

16歲少女違規騎車...北宜公路打滑自摔 撞上對向水泥車喪命

影／鴻海科技日有驚喜！　台灣第一部自製純電皮卡全新Model V預約亮相

中共擴張國際媒體影響力 自由之家報告：台灣最受影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

議員質疑亮點建設送打卡市長牌 林右昌反問8年前破敗樣

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市國民黨議員張淵翔、無黨議員王醒之及時代力量議員陳薇仲聯合質詢，送「打卡市長」牌子給市長林右昌。記者游明煌／攝影
基隆市國民黨議員張淵翔、無黨議員王醒之及時代力量議員陳薇仲聯合質詢，送「打卡市長」牌子給市長林右昌。記者游明煌／攝影

基隆市國民黨議員張淵翔、無黨議員王醒之及時代力量議員陳薇仲今天聯合質詢，送「打卡市長」牌給市長林右昌，指在各項民調基隆的施政滿意度高，但市民對市政並不滿意，認為亮點再多也堆疊不出讓市民好好生活的城市。市長林右昌說，這種說法基隆市民也無法接受，他反問「8年前的基隆是什麼樣子」。

議員陳薇仲表示，如果今天基隆資源這麼少，最多的資源應該放在大眾運輸的改革及人行道的改善，要從市民的角度出發，不是只有亮點建設，看起來好像有進步，但人民日常生活沒有改變，城市治理模式不應該是這樣。亮點再多也堆疊不出讓市民好好生活的城市。

議員王醒之說，天下雜誌施政調查，基隆排名第十一屬中段班，民調作為警惕，施政滿意度雖高，但市民對市政並不滿意，只能說林右昌的人設很成功，為何基隆人沒有感到幸福？亮點的造就可能是建築在少數人的痛苦，亮點再多也掩蓋不了城市的不均與不安。

王醒之表示，一個基隆兩個社會，資源及預算分配失衡，暖暖的經費只有2.95億，占全市極小比例。今天在色彩屋打卡，固然可以鼓勵，但不能頭重腳輕，會比民眾擔心等公車會不會準時來得重要嗎？林右昌施政只看到月亮的前面，看不到月亮的背面。

議員張淵翔表示，8年來林右昌的施政，背後潛藏很多問題，亮點打卡建設背後，和平島色彩屋周遭的居民，房子賣不出去，只有表面的光鮮，中正區還有更多的亮點建設，數十億的建設，民眾不知道舊漁會大樓要做什麼，只有城博會開一下，舊正濱派出所標不出去，擔心成為蚊子館。

市長林右昌說，講基隆只有亮點建設，這是他和市府團隊及基隆市民都無法接受的，一個城市要進步和發展，必須需要整體規畫，他剛上任時基隆破敗的景象大家都知道。

林右昌表示，資源是有限的，但城市要建設和發展，基隆市這幾年如果沒有基隆提計畫去中央爭取，是沒有這麼多預算的，以前每年預算160多億到現在有200多億，但基隆市每年基礎建設經費也只有20多億。

「8年前的基隆是什麼樣子」林右昌反問，並指信四路、田寮河周邊、孝二路，還8到10條的示範道路，兩邊人行道也都改善，還有潮境公園前新北市交界處，很多人行空間都改善，他不可能在8年把事情全部做完。

林右昌指出，這幾年在暖暖投入的經費20多億，並非只有2.95億，很多道路如源遠路、過港路等都完成改善，以前騎機車都還會摔車，還有暖暖運動公園、暖東峽谷、黃蠟石博物館等改善計畫及設置，以及停車的改善，市府投入很多經費和心力。

基隆市國民黨議員張淵翔、無黨議員王醒之及時代力量議員陳薇仲聯合質詢，送「打卡市長」牌子給市長林右昌。記者游明煌／攝影
基隆市國民黨議員張淵翔、無黨議員王醒之及時代力量議員陳薇仲聯合質詢，送「打卡市長」牌子給市長林右昌。記者游明煌／攝影
基隆市國民黨議員張淵翔、無黨議員王醒之及時代力量議員陳薇仲聯合質詢，送「打卡市長」牌子給市長林右昌。記者游明煌／攝影
基隆市國民黨議員張淵翔、無黨議員王醒之及時代力量議員陳薇仲聯合質詢，送「打卡市長」牌子給市長林右昌。記者游明煌／攝影

基隆 林右昌 議員

延伸閱讀

翻轉廚房舊思惟 基隆11校廚房大變身

林右昌機要沈詠珮進蔡適應團隊 美女發言人強化即戰力

時力基隆市長參選人陳薇仲提3大性平政見 教育至關重要

林右昌批找葉匡時背書政策可笑 謝國樑反指林嘴臉醜惡

相關新聞

內政部花蓮勘災 啟動修繕、租屋補助

918大地震造成花蓮數百戶建物受損，內政部次長花敬群昨到花蓮玉里鎮勘災，承諾提供耐震評估、修繕、租金等補貼，集合式住宅最...

百年老鋼琴重生 物歸原主台東基督教醫院

台東服務移民署專員陳允萍，日前獲贈1部百年老鋼琴，經得知老鋼琴主人為曾服務於台東基督教醫院人稱台東小兒科之父的龍樂德醫師...

議員質疑亮點建設送打卡市長牌 林右昌反問8年前破敗樣

基隆市國民黨議員張淵翔、無黨議員王醒之及時代力量議員陳薇仲今天聯合質詢，送「打卡市長」牌給市長林右昌，指在各項民調基隆的...

遭酗酒夫家暴…陸配轉當照服員展開新人生 就業獎勵幫助大

基隆市一名40多歲大陸籍配偶小雨（化名），經友人介紹嫁到台灣，沒想到丈夫有酗酒習慣，酒後對其施暴，在社工協助下離開並到安...

台東918震損房修繕補助 最快10月發

918強震造成台東池上、關山數百戶建物受損，內政部次長花敬群、營建署長吳欣修昨天勘災，允諾提供各項協助，只要是既成建物，...

南方澳帆船基地、討海文化館 啟用

宜蘭縣南方澳豆腐岬昨起多了新亮點，縣府打造兩層樓的宜蘭縣豆腐岬帆船訓練基地，扎根基層帆船運動、推廣水上休閒活動，一旁廢棄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。