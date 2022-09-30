議員質疑亮點建設送打卡市長牌 林右昌反問8年前破敗樣

基隆市國民黨議員張淵翔、無黨議員王醒之及時代力量議員陳薇仲今天聯合質詢，送「打卡市長」牌給市長林右昌，指在各項民調基隆的施政滿意度高，但市民對市政並不滿意，認為亮點再多也堆疊不出讓市民好好生活的城市。市長林右昌說，這種說法基隆市民也無法接受，他反問「8年前的基隆是什麼樣子」。

議員陳薇仲表示，如果今天基隆資源這麼少，最多的資源應該放在大眾運輸的改革及人行道的改善，要從市民的角度出發，不是只有亮點建設，看起來好像有進步，但人民日常生活沒有改變，城市治理模式不應該是這樣。亮點再多也堆疊不出讓市民好好生活的城市。

議員王醒之說，天下雜誌施政調查，基隆排名第十一屬中段班，民調作為警惕，施政滿意度雖高，但市民對市政並不滿意，只能說林右昌的人設很成功，為何基隆人沒有感到幸福？亮點的造就可能是建築在少數人的痛苦，亮點再多也掩蓋不了城市的不均與不安。

王醒之表示，一個基隆兩個社會，資源及預算分配失衡，暖暖的經費只有2.95億，占全市極小比例。今天在色彩屋打卡，固然可以鼓勵，但不能頭重腳輕，會比民眾擔心等公車會不會準時來得重要嗎？林右昌施政只看到月亮的前面，看不到月亮的背面。

議員張淵翔表示，8年來林右昌的施政，背後潛藏很多問題，亮點打卡建設背後，和平島色彩屋周遭的居民，房子賣不出去，只有表面的光鮮，中正區還有更多的亮點建設，數十億的建設，民眾不知道舊漁會大樓要做什麼，只有城博會開一下，舊正濱派出所標不出去，擔心成為蚊子館。

市長林右昌說，講基隆只有亮點建設，這是他和市府團隊及基隆市民都無法接受的，一個城市要進步和發展，必須需要整體規畫，他剛上任時基隆破敗的景象大家都知道。

林右昌表示，資源是有限的，但城市要建設和發展，基隆市這幾年如果沒有基隆提計畫去中央爭取，是沒有這麼多預算的，以前每年預算160多億到現在有200多億，但基隆市每年基礎建設經費也只有20多億。

「8年前的基隆是什麼樣子」林右昌反問，並指信四路、田寮河周邊、孝二路，還8到10條的示範道路，兩邊人行道也都改善，還有潮境公園前新北市交界處，很多人行空間都改善，他不可能在8年把事情全部做完。