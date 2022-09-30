遭酗酒夫家暴…陸配轉當照服員展開新人生 就業獎勵幫助大

基隆市一名40多歲大陸籍配偶小雨（化名），經友人介紹嫁到台灣，沒想到丈夫有酗酒習慣，酒後對其施暴，在社工協助下離開並到安置所。喜歡照顧人的她，在就業中心協助下，上完照顧服務訓練課程，結業後從事居家照顧工作，工作薪資加上就業獎勵對她幫助很大，終於擺脫家暴陰影展開新人生。

基隆就業中心表示，小雨多年前嫁到台灣後，發現夫家的經濟狀況不寬裕，想找個工作賺錢貼補家用，但只能打零工或當作業員，無法穩定就業。

她生下小孩後，丈夫酗酒日益嚴重，甚至會在酒後對她拳腳相向，造成她身心受創，忍無可忍。在社工協助下，小雨帶著小孩暫居在安置場所，在警方及司法程序後，順利離婚並取得小孩的監護權。

小雨積極尋職想賺取生活及育兒費用，但因學歷不高且無一技之長，遲遲無法找到工作。在基隆就業中心六堵分站李姓就業服務員多方協助。

社會救助的錢不足以支應母女長期的生活所需，就服員評估小雨的學經歷相對較弱，但有溫暖、喜歡照顧人的特質，很適合從事照顧服務員的工作。

就服員協助她報名照顧服務訓練課程，結業後立即為她推介居家照顧的工作，同時運用照服員就業獎勵，小雨穩定就業後共可申請10萬8000元，工作薪資加上就業獎勵讓小雨解決燃眉之急。她高興表示，終於可以給小孩過較安穩的生活了。

基隆就業中心主任盛慧中表示，就業中心有許多政府資源可協助失業者，加上一案到底的專人客製化服務，針對求職者不同的需求使用就促工具、善用就業資源，規畫最有利的行動方案，輔導求職者順利就業。比如有照服員就業獎勵專案可協助，求職者可能就不知道。

求職專案相關細節可洽基隆就業中心（02）24225263及六堵分站（02）24515020，或上「台灣就業通」官網查詢，網址為https://www.taiwanjobs.gov.tw。

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