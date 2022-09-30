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內政部花蓮勘災 啟動修繕、租屋補助

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣政府建設處長鄧子榆（右起）向營建署長吳欣修及內政部次長花敬群說明縣內房舍受損概況。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府建設處長鄧子榆（右起）向營建署長吳欣修及內政部次長花敬群說明縣內房舍受損概況。記者王燕華／攝影

918大地震造成花蓮數百戶建物受損，內政部次長花敬群昨到花蓮玉里鎮勘災，承諾提供耐震評估、修繕、租金等補貼，集合式住宅最高補助450萬元修繕，透天厝也放寬納入，補助最高50萬元，盼協助民眾早日恢復正常生活。

花敬群昨與營建署長吳欣修、花蓮縣政府、中華民國全國建築師公會、中華民國土木技師公會全國聯合會等到玉里鎮松浦部落會勘，有震損房舍因危險已拆除，也有地盤隆起有安全疑慮無法居住。

花蓮縣府建設處長鄧子榆指出，危險建物通報529件，已評估369件，紅單40件、黃單47件。有160餘件因為富里鄉公所前天提報，已分工評估。

全建會理事長劉國隆說，勘災發現鋼筋混凝土或加強鋼造的建物都耐震，震損嚴重的多是屋齡4、50年的磚造老房，或因地盤基礎不扎實，造成地盤不均勻的沉陷，可透過扶正工程補強。

花敬群表示，內政部已啟動房屋受損民眾租金補貼、重建、重購或修繕貸款及耐震評估補強補助等措施，包括補助1.5萬元的耐震初評費用，弱層補強集合式住宅最高補助450萬元，若危險度總分大於45分者，補助比率從45%提高到85%。

花敬群指出，以往透天厝不在補強補助範圍，這次放寬每件補助50萬元，還提供擴大租屋補助，請縣府盡快造冊，先核定，10月就可核發。中央用最大誠意與規格來救災，災後評估、耐震補強、租屋補助全套都會完整服務。

有災民擔心違建無法獲得補助，吳欣修說，其他建物可透過修繕補強獲得補助。

花敬群 花蓮 透天厝

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