羅東鎮農會推特色料理 舌尖上旅行「宜蘭12鄉鎮市」
羅東鎮農會響應縣府推廣食農教育，邀請主廚指導地方媽媽，將12鄉鎮市農產品融入15道宜蘭特色料理，今天舉辦「食在好young廚藝秀」活動，藉此行銷當地好物。縣長林姿妙、羅東鎮農會理事長陳漢鍾也擔任一日主廚，現場示範特色料理西魯肉、快炒米苔目。
麟手創料理、原麥森林輕食烘焙坊指導家政班成員，應用縣內各地農產品，發揮創意製作成15道美味料理，另也傳遞廚房新知、餐桌美學，提升「食在地、享當季」飲食觀念。
15道宜蘭特色料理如頭城的三絲吻魚丸、羅東的豆漿三色蛋、大同的玉菜馬告剁椒鹹豬肉、壯圍的南瓜芙蓉、蘇澳的鹹魚雞粒炒飯、南澳的山珍竹筒炊飯、三星的蔥肉捲等。
羅東鎮農會理事長陳漢鍾說，儘管羅東是全台腹地最小鄉鎮，農會重視農民、照顧青農、支持家政業務不遺餘力，只要是優質農產品都是推廣重點。
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