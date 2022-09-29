國境將解封 遊樂園業者估遊客量成長最多五成

新冠疫情延燒近2年9個月，隨著疫情穩定，行政院今天宣布，10月13日起放寬入境檢疫為0+7，免居家檢疫，改採7天自主防疫，國境將正式解封。花蓮觀光旅遊業開始磨拳擦掌，準備迎接外國遊客，而遠雄海洋公園也趁著20周年，更新升級軟硬體設施，預期遊客量能成長3至5成。

遠雄海洋公園今天公布新花車遊行活動，現場許多親子遊客紛紛拿起手機拍照，小朋友坐上花車遊行，臉上藏不住喜悅，在陽光與大海陪襯下，留住美好回憶。

遠雄海洋公園總經理沈建劭分析近年的遊客消長，他說，2020年蘇花改通車，原本預期遊客會湧入花蓮，沒想到同年3月遇上疫情，遊客量起伏很大，甚至去年疫情達到3級警戒；不過整體來看，國旅市場變得更好，尤其是花東市場蓬勃發展，旅遊業也對花東市場相對看好，遊樂園針對20周年開始設備翻新，表演曲目更新等，希望能接收更多國內外旅客，預期遊客量較2019年成長3至5成。

沈建劭表示，疫情下花蓮成為國旅熱門地點，以今年觀光局推出的悠遊國旅方案來看，整個花東市場不管是在旅宿業或是觀光樂園申請補助，都是獨占鰲頭；現在自駕很方便，不用像以前要搶火車票，旅遊發展這幾年1、2年感受較明顯。