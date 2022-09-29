磺煙大噴發前徵兆？ 龜山島「龜首」今崩塌狂冒白煙

宜蘭龜山島龜首的部位今天傳出在清晨時出現大崩塌，當下無人親眼目睹，後來白天有賞鯨船載客經過了解，崩塌面積並不大，倒是兩個多月沒有出現的龜島磺煙，今天再度猛噴，懷疑是不是大噴發前的徵兆。

日前宜蘭一連串的地震，有可能造成龜山島龜首風化的土石崩塌，上午有賞鯨船解說員表示，龜首出現大面積崩塌發生時間是在清晨，但是當下並沒有人看見。

消息傳出後，今天白天時段其他賞鯨船載客繞島經過，船上解說員親眼目睹龜首是有崩塌，但面積並不大；不過，位於龜首的海面已經兩個多月沒有出現的龜島磺煙，今天再度噴發，而且下午冒出的白煙比上午更大，一整天白煙未消，吸引賞鯨遊客猛拍照。