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花蓮玉里民宅震損貼紅單 住戶想搬回家須等補強

中央社／ 花蓮縣29日電

918強震，造成花東多處民宅受損，玉里鎮松浦里張姓屋主家中因地震地面隆起，廚房及倉庫傾斜，被貼紅單，只能把家中貴重物品搬出，暫時寄住親戚家，等待補強。

張姓屋主今天接受媒體聯訪指出，地震當時他在家中接待朋友，一陣劇烈搖晃，她衝到門口拉開門，叫朋友、房間內的孫女趕緊出來，門口的鐵捲門還因搖晃掉落一半，還好沒有被砸傷。

張姓屋主的房間地面隆起、客廳地面歪斜，屋外的廚房向前倒，另一處的倉庫也傾斜，經縣府派來的建築師評估後，認定「建物下方地表破裂嚴重」，貼上災後危險建築物緊急評估標誌「紅色危險標誌」，應暫時停止使用，須經補強認定後才可使用。

張姓屋主說，廚房是她嫁過來後，先生建造的，中間的房子是生孩子後夫妻倆貸款蓋的，都有40年以上歷史，這次被地震搖很大，雖然地面歪歪的，但柱子跟牆壁都沒受損。

張姓屋主在屋外搭建臨時帳篷，將屋內重要物品搬出，跟兒子、孫女借住在小姑家，3人擠一間還過得去，就是不太方便，希望能補強後，回到自己家。

連日來協助花蓮民宅勘災的全國建築師公會理事長劉國隆表示，台灣房屋結構，只要是鋼筋混凝土，或加強鋼造等都能達到耐震效果，這次受損房屋本身內部結構都沒問題，但因地盤沒有紮實基礎，導致房子傾斜，可透過扶正工程修正。

劉國隆指出，以張姓屋主的民宅而言，雖被貼上紅單，內部結構都還好，可以扶正修復，但傾斜嚴重建物，則建議拆除，經屋主簽署同意書就可拆除。

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