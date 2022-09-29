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「沒有水單就是洗錢」民進黨控謝國樑刻意掩蓋境外公司

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨指控國民黨基隆市長參選人謝國樑刻意掩蓋境外公司，並涉及洗錢。記者蔡晉宇／攝影
民進黨指控國民黨基隆市長參選人謝國樑刻意掩蓋境外公司，並涉及洗錢。記者蔡晉宇／攝影

國民黨基隆市長參選人謝國樑被綠營指控涉入德信掏空案。民進黨發言人李坤城今天表示，謝國樑日前自爆涉入洗錢案的除了金星國際還有兩家「境外公司」，一家是開曼益都（VANTAGE METRO LIMITED）、一家是公誠興業（KONG CHENG ENTERPRISE LTD），不知道謝國樑刻意隱瞞的動機是什麼？

李坤城表示，前幾天謝國樑回應說，借給林冠百的錢，不是金星國際一家公司，而是三家公司，但拿出的證據，卻把兩家公司用黑筆塗黑，只露出謝國樑是負責人，到底是什麼公司，讓謝國樑不敢把名稱秀出來？

李坤城說，謝國樑公佈一張來路不明的紙，把借錢的公司從一家變成三家，其中兩家還塗黑，分別是開曼益都與公誠興業，且依照謝的說法，因為是境外公司，所以是美金計價；不過經查，公誠興業登記地點在基隆信四路31號，就在謝家的大樓裡，負責人是謝國樑的媽媽林曼麗，難道要說是境外公司嗎？台灣公司、美金計價的理由又是什麼？

立委郭國文指出，謝國樑至今還拿不出匯款的水單，只憑一張塗改過、沒有簽名、沒有簽證、來路不明的紙，就要說明億來億去的洗錢案嗎？「沒有水單、沒有借款、就是洗錢」。

郭國文說，依目前所有被揭露的資訊合理懷疑，金星國際公司真的有借錢給林冠百嗎？這三家由謝國樑當負責人的公司真的有借錢給林冠百嗎？更令大家好奇的是，「德信案的一億元，最終都回到謝國樑的公司，甚至部分還進了謝國樑的個人帳戶」，但卻拿不出轉帳的水單、或任何銀行的單據。

基隆市議員張顥瀚說，謝國樑將金星公司轉移到信四路謝家房產，總共有15家公司登記在同個地址（信四路31號），不知道還有多少在海外、在開曼群島、在維京群島，在那些被稱為洗錢天堂、避稅天堂的海外公司？希望要選市長的謝國樑能公開說清楚，到底還有多少秘密公司？還有多少億來億去、轉來轉去、國內國外洗來洗去的錢？

2022大選

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