內政部政次花蓮勘災 宣布提供修繕、補強、租屋補助

內政部次長花敬群今天到花東勘災，對於地震造成數百戶建物受損，承諾提供民眾評估、修繕、租金等補貼，只要是既成建物，無論是否有建照、透天厝都放寬納入最高50萬元修繕補助，集合式住宅最高450萬元，盼協助民眾早日恢復正常生活。

花敬群今天上午與營建署長吳欣修、中華民國全國建築師公會、中華民國土木技師公會全國聯合會等，到玉里鎮松浦部落會勘。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆簡報，到昨天傍晚為止，花蓮縣彙整地震危險建物通報529件，已評估369件，主貼紅單40件、黃單47件。還有100餘件是因為富里鄉公所昨天提報，已分工請建築師、土木技師協助評估。

這次震災，全建會、土木技師公會全力投入協助評估鑑定，全建會理事長劉國隆說，這次地震可以發現，若是鋼筋混凝土或是加強鋼造的建物都耐震，震損嚴重的多是屋齡4、50年的磚造老房，或因地盤基礎不甚紮實，地震造成地盤不均勻的沉陷，仍可透過扶正工程補強。

花敬群表示，內政部已啟動房屋受損民眾租金補貼、重建、重購或修繕貸款及耐震評估補強補助等各項協助措施，包括補助1.5萬元的耐震初評費用，弱層補強集合式住宅最高補助450萬元，若危險度總分大於45分者，補助比率從45%提高到85%。

以往透天厝不在補強補助範圍，這次行政院也放寬，每件補助50萬元。另也推擴大屋補助方案，請花東兩縣府盡快造冊，先核定，10月就可核發。

他強調，中央用最大誠意與規格來救災，災後評估、耐震補強、租屋補助全套都會完整服務，會與地方攜手，全力協助重建，讓災民早日恢復正常生活。

不少災民擔心家中部分建物為違建無法獲得補助。營建署長吳欣修補充說明，只要是既成建物，不需要有建照，也可透過修繕補強獲得補助。