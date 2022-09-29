地震別怕！安全城市嘉年華 教避災減災與風險共存
9月18日台東縣池上鄉發生規模6.8淺層地震，造成屋倒、橋毀及花東鐵路中斷。基督教芥菜種會公布「2022年民眾防救災觀念調查」，有8成5民眾對天然災害感到害怕，卻有6成沒參加過任何防災課程，大眾防災認知不足。
芥菜種會10月1日將在台東市蛋糕公園與台東縣政府合辦第4屆「安全城市嘉年華」，帶領民眾認識各項防災知識，學習與風險共存。
芥菜種會2018年開始投入社區防救災工作，倡導災害中的自助與互助精神。執行長李肇家說，0918規模6.8强震造成花東各地嚴重災情，芥菜種會隨即動員防救災中心同仁投入救災第一線，並透過社區互助網絡提供即時、就近服務。
台東縣長饒慶鈴說，為降低極端氣候下造成災害及損失，必須以「減災、整備、應變及復原」災害管理概念，強化各項災害防救工作。台東縣政府與基督教芥菜種會合辦「安全城市嘉年華」活動，結合專業NGO團體培力在地防災量能，減少災害對於城市及社區的衝擊，致力成為韌性城市。
根據芥菜種會日前所做「2022年民眾防救災觀念調查」，有8成5民眾對天然災害（土石流、地震、颱風）感到害怕，有高達6成沒有參加過任何防災課程，顯見大眾對於防救災等觀念認知不足。進一步分析得知，有7成6民眾沒準備緊急避難包、4成5不了解自己社區防災逃生路線。
近期花東地區地震頻傳，防災知識顯得重要，調查發現35歲以下東部地區民眾，高達9成有錯誤的「黃金三角」保命觀念，內政部消防署近年一再說明此為錯誤訊息，同時呼籲不要再轉發，民眾須謹記地震發生時三動作是「趴下、掩護、穩住」。
第4屆安全城市嘉年華10月1日登場，時間是下午1點30分至下午5點40分，地點在台東市生日蛋糕公園。現場將義賣地震防災頭套、防災隨身包等，教導避難、逃生觀念。今年以「玩轉防災一起來」為主題，現場設置「勇闖守護站」，設計多元闖關遊戲提升大眾自我保護知識與認識災害，「地球永續運動」提倡節能減碳，搭配「公益市集」結合在地特色小農等近50個攤位。
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