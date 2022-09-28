宜蘭幾米飛天小火車下架 新火車擬年底升空

宜蘭「幾米星光號火車」近年來高掛丟丟噹森林廣場上，但每逢颱風前後都要卸下又吊回、材質老化，縣府已移往他處整修，廣場上將重新製作小火車，預定年底升空。

宜蘭縣政府在民國103與幾米團隊合作，在宜蘭火車站前的丟丟噹森林廣場上方，以纜索高掛一列「幾米星光號火車」，前頭除了有復古火車頭之外，後方還有5節車廂；火車頭內還有幾米繪本中小男孩人偶，從窗戶探出頭來，伸手向觀光客打招呼，廣受歡迎，近8年來成為熱門打卡景點，但近日許多遊客到場卻撲空，頻頻詢問它怎麼不見。

縣府工商旅遊處今天表示，因「幾米星光號火車」以纜索吊掛，考量安全，每逢颱風來之前都要卸下，颱風離去後再吊回，一下一上耗費新台幣近10萬元，且長年下來它本身的木材結構已些微毀損，需重新整修。

工旅處指出，考量相關因素及經濟效益，「幾米星光號火車」在9月初軒嵐諾颱風逼近時，已決定卸下後不再重新吊掛回去，暫移他處維護整理，之後預定遷移到頭城鎮當地漁村，重新見客。

工旅處表示，至於丟丟噹森林廣場上方，會重新考量材質、結構及呈現方式、避免每逢颱風就必須拆卸的原則，計畫由幾米團隊重新製作飛天小火車，預定年底升空。