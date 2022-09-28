快訊

台股再破底是蘋果、央行惹禍？ 國安基金操盤手：兇手是它

PLG／戴維斯事件落幕 聯盟認定：保證Q就是本土球員

賀錦麗訪南韓前夕 北韓再度試射彈道飛彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆愛二路騎樓高低不平不友善長者 童子瑋促整平改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆愛二路騎樓高低不平不友善長者，議員童子瑋促整平改善。記者游明煌／翻攝
基隆愛二路騎樓高低不平不友善長者，議員童子瑋促整平改善。記者游明煌／翻攝

基隆市議員童子瑋今天質詢指出，仁愛區是基隆市中心，老人人口比例全市最高，愛二路附近市場、商圈多，人潮每天都很多，但騎樓高高低低，有的要走好幾階的階梯，有的有斜坡幅度太大，對長者不夠友善，希望早日整平。市府表示，愛二路已列入整體整平改善計畫。

議員童子瑋下午質詢說，未來的基隆市要以人為本，人行空間要好走，仁愛區因是最早開發的地區，以前重點是車子，但現在要以人為本。忠一路已經打通，走海洋廣場那一側沒有問題，但愛二路是人潮多的地方，非常多民眾在走，觀光客也多，但騎樓高高低低，很多人直接走到馬路上。

童子瑋表示，愛二路騎樓高高低低，有的要走好幾階的階梯，有的有斜坡，但幅度太大，老人走起來很辛苦，不要讓老人走在愛二路好像被歧視。

童子瑋指出，仁愛區成功市場、崁仔頂、仁愛市場等多，街道是市民的日常生活，安全舒適很重要。希望愛二路騎樓早日整平，愛三、仁二等路段也很需要，因為除了居民外，外地人和觀光客也都很多。

童子建議，愛二路汽車格沒有多少格，但在停車進出時常造成後方塞車，建議減少一側的停車格，增加行人空間出來。他還指南榮路人行空間也不足，也要求市府提出改善計畫。

社會處長吳挺鋒說，目前基隆老人人口平均比例19%，仁愛區是22%，比例較高。

都發處長徐燕興表示，市府已先從東岸郵輪港下來連接到信四路的人本空間做起來，接下來會進行市區的部分，目前忠一路只剩最後一哩路，會再做忠二路。愛二路也會進行，一步一步來，向中央爭取預算，用3到4年把市區改善完成。

交通處長蘇先知指出，仁愛區商業活動高，有停車其需求，未來配合騎樓整平，可以研議調整格位。

愛二路單側汽車格可否改為人行道？市長林右昌回應說，要整體來考量，牽一髮動全身，不能單考慮愛二路，因市區還有橋梁要改建，目前並不是調整的時間點，但人本考量是未來的方向。

基隆愛二路騎樓高低不平不友善長者，議員童子瑋促整平改善。記者游明煌／翻攝
基隆愛二路騎樓高低不平不友善長者，議員童子瑋促整平改善。記者游明煌／翻攝

基隆 童子瑋 人行道

延伸閱讀

影／黃國昌控蔡適應施壓國防部 標註國土暗助黑道

4億基隆田徑場改建延宕 林右昌：遇人不淑、再給一次機會

基隆／清法戰爭之桌山砲台 走踏歷史一解數年之疑惑

游泳／鄧羽彣公開水域亞錦賽奪金背後 無懼水母攻擊日游2萬公尺

相關新聞

918震出危樓！Kolas批都更掛蛋 花蓮縣府：已核定30件重建

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka近日勤下鄉、關心地震災民，並發文指918地震全縣至少震出300戶危樓，但花蓮...

基隆愛二路騎樓高低不平不友善長者 童子瑋促整平改善

基隆市議員童子瑋今天質詢指出，仁愛區是基隆市中心，老人人口比例全市最高，愛二路附近市場、商圈多，人潮每天都很多，但騎樓高...

宜蘭B聯絡道便民來往員山、高鐵站 宜縣府曝完工時間

高鐵延伸宜蘭站址敲定在縣政中心以南350公尺處，宜蘭縣議員陳俊宇今天在議會質詢提到，宜蘭B聯絡道已完成壯圍至宜蘭市，惟到...

4億基隆田徑場改建延宕 林右昌：遇人不淑、再給一次機會

耗資4億多元的基隆市田徑場改建工程延宕，議員呂美玲今天質詢說，說好今年10月完工，現場卻還是平地，讓很多運動的民眾失望，...

「宜蘭嚴選優質米競賽」最終回 冬山稻農馬啓亮二度摘冠

「宜蘭嚴選優質米競賽」邁入第5屆，50位農民共襄盛舉，歷經田間檢查、農藥殘留檢驗等階段評選，19人進入今天在宜蘭縣農會舉...

花蓮偏鄉失智長者缺醫療資源 門諾下鄉巡迴照護

台灣現在約有31萬名失智長輩，花蓮失智人口推估數為4400多人，估計約7成失智長者沒有就醫，有的人住在偏鄉，兒女又在外地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。