基隆愛二路騎樓高低不平不友善長者 童子瑋促整平改善
基隆市議員童子瑋今天質詢指出，仁愛區是基隆市中心，老人人口比例全市最高，愛二路附近市場、商圈多，人潮每天都很多，但騎樓高高低低，有的要走好幾階的階梯，有的有斜坡幅度太大，對長者不夠友善，希望早日整平。市府表示，愛二路已列入整體整平改善計畫。
議員童子瑋下午質詢說，未來的基隆市要以人為本，人行空間要好走，仁愛區因是最早開發的地區，以前重點是車子，但現在要以人為本。忠一路已經打通，走海洋廣場那一側沒有問題，但愛二路是人潮多的地方，非常多民眾在走，觀光客也多，但騎樓高高低低，很多人直接走到馬路上。
童子瑋表示，愛二路騎樓高高低低，有的要走好幾階的階梯，有的有斜坡，但幅度太大，老人走起來很辛苦，不要讓老人走在愛二路好像被歧視。
童子瑋指出，仁愛區成功市場、崁仔頂、仁愛市場等多，街道是市民的日常生活，安全舒適很重要。希望愛二路騎樓早日整平，愛三、仁二等路段也很需要，因為除了居民外，外地人和觀光客也都很多。
童子建議，愛二路汽車格沒有多少格，但在停車進出時常造成後方塞車，建議減少一側的停車格，增加行人空間出來。他還指南榮路人行空間也不足，也要求市府提出改善計畫。
社會處長吳挺鋒說，目前基隆老人人口平均比例19%，仁愛區是22%，比例較高。
都發處長徐燕興表示，市府已先從東岸郵輪港下來連接到信四路的人本空間做起來，接下來會進行市區的部分，目前忠一路只剩最後一哩路，會再做忠二路。愛二路也會進行，一步一步來，向中央爭取預算，用3到4年把市區改善完成。
交通處長蘇先知指出，仁愛區商業活動高，有停車其需求，未來配合騎樓整平，可以研議調整格位。
愛二路單側汽車格可否改為人行道？市長林右昌回應說，要整體來考量，牽一髮動全身，不能單考慮愛二路，因市區還有橋梁要改建，目前並不是調整的時間點，但人本考量是未來的方向。
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